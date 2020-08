POVEĆALA MU SE CIJENA! U Dinamu nije imao mjesta

Dvadesetdvogodišnji brazilski branič Gabriel Magalhaes izgleda da će potpisati petogodišnji ugovor za engleskog velikana Arsenal. Magalhaes dolazi iz francuskog Lilla koji će za njega inkasirati oko 25 milijuna eura.

Magalhaes igra na poziciji stopera, a u proljeće 2018. godine igrao za drugu momčad zagrebačkog Dinama na posudbi iz Lillea, i tada je vrijedio samo 600 tisuća eura, no Dinamo nije htio otkupiti njegov ugovor.

