POTVRDU ČEKAMO: Novinar otkrio sudbinu Marija Mandžukića u Milanu

Milan je poslije Uskrsa dogovorio ostanak Zlatana Ibrahimovića na San Siru, a nedugo potom, stigla je informacija i što se sprema Mariju Mandžukiću.

Kako je objavio talijanski novinar Nicolo Schira, koji prati zbivanja među transferima igrača, bivši hrvatski reprezentativni napadač neće ostati u Milanu.

Schira je na Twitteru objavio da direktorski dvojac Paolo Maldini – Frederic Massara nije zadovoljan Mandžukićevim učinkom i da neće biti produženja ugovora koji traje do ljeta.

Dok je Mandžukić ranije ove sezone dolazio u Milan, to se dogodilo uz opciju da bude zadržan i u sljedećoj sezoni. No, po informaciji talijanskog novinara, ta opcija neće biti aktivirana.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 5, 2021