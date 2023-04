POTUKAO JE CIKATIĆA I CRO COPA, A ONDA JE IZNENADA UMRO! Majka ga je napustila, otac čudno umro, a onda se i njemu dogodila tragedija

Autor: Ivan Lukač

Artyon Senna i Dražen Petrović su neki od sportaša koji su preminuli na svom vrhuncu. Oba dvojicu je usmrtila nesreća i spriječila da nastave ispisivati zlatne stranice u svom sportu.

Andy Hug je jedan od onih koji su mogli još puno dati sportu. Švicarac je postao za kratko vrijeme postao legenda kickboxa, a u svojoj karijeri je pobjeđivao hrvatske velikane, Branka Cikatića i Mirka Filipovića. Hugovoj karijeri na put je stala okrutna bolest koja se pojavila iznenadno i brzo. Hugova priča oko borbi započela je kao i većini u ranom djetinjstvu.

Rođen je 1964. u Zurichu, a odgojila ga je baka Wohlenu. Majka ga je napustila, a otac je preminuo dok je Hugu bila tri godine pod nejasnim okolnostima u Tajlandu. Karate je počeo trenirati s 10 godina, a već s 15 je postao državni prvak. S 20 godina postaje prvak Europe. Te 1984. ispada u osmini finala najprestižnijeg turnira, World open od legende karatea Shokeia Matusia na bodove. Proći će pune tri godine do njegovog novog nastupa na novom World openu. U međuvremenu je osvojio razne turnire, a onda se vratio u Japan i ispisao povijest.





Velikan koji se pamti

Postao je prvi čovjek u povijesti World opena koji je ušao u finale, a da nije Japanac. Tamo ga je čekao stari znanac, Matusia. Bolji je Hug bio, ali pred sam kraj slučajno ga je udario laktom te samim time dobio diskvalifikaciju i na kraj uzima srebro. U karateu je bio još 5 godina, ali ovaj puta u profesionalnom te se ostavio posla u mesnici.

Došao je do finala Svjetskog prvenstva, a tamo sporno izgubio od svog kasnijeg rivala Brazilca Filhoa. On ga je naime pogodio lijevim high kickom sekundu nakon što je označen kraj runde. Godinu kasnije osvaja zlato i napušta karate.

Prelazak na kickbox i borba s Cikatićem

Još godinu borio se u Japanu po Seidokaikan karate pravilima koja su pomalo i bizarna. Tamo se borba mora završiti nokautom, a ako do toga ne dođe pobjednik se odlučuje razbijanjem pločica. Hug je postao prvak svijeta, a jedini poraz mu je bio baš na te famozne pločice. Nakon toga 1993. konačno dolazi u svijet K1. I nije trebalo dugo da oduševi svijet.

Njegov karate stil koji karakterizira atraktivne udarce nogom, a uz sve to snažne udarce rukom odmah ga je učinio jednim od najpoznatijih boraca na svijetu. Dva atraktivna nokauta, jedan desnim krošeom, a drugi nizom udaraca te njegov zvijezdani status u Jpanu zbog karatea gurnuli su ga vrlo brzo u borbu s tada apsolutnim vladarom, Brankom Cikatićem.









Bila je to borba za povijest. Cikatić je krenuo furiozno i s nekoliko jakih udaraca uzdrmao Švicarca. Međutim, kako je borba išla prema kraju Hugu su sve više prolazili njegovi atraktivni udarci nogom, a nakon toga je direktima uništavao Cikatića. Prebio je Cikatića u toj borbi, a suci su jednoglasno odlučili da pobjeda ide u njegove ruke. Kick box je dobio veliku novu veliku zvijezdu.

Trebalo je proći čak tri godine da njegov talent konačno dođe do izražaja. Prvu borbu poslije Cikatića je izgubio. Amerikanac Smith ga je nokautirao desnim high kickom. No odmah je Hug tražio revanš i dobio ga je. Hug je bio borac koji nije bio prljav te je poštovao protivnika međutim Smithova bahatost ga je izluđivala te ga je nokautirao snažnim udarcem u koljeno i to burno proslavio. Imao je zatim nekoliko pobjeda, ali je gubio ključne borbe protiv Hoosta i dva puta od “našeg” Južnoafrikanca Bernarda (Mike je dvije godine živio i radio u Zagrebu). Konačno je došla ta 1996.

Naslov prvaka i smrt

Najveći turnir na svijetu, K1 Grand Prix pred 70 tisuća ljudi u Yokohami. Snažnim nokautom je pobijedio der Merwea, a onda je u klasiku s Hoostom nakon dvije dodatne runde odlukom sudaca pobijedio Nizozemca. U velikom finalu je ušao u povijest. Osvetio se Mike Bernardu za dva poraza. Čudesnim low kickom iz okreta srušio je Bernarda i uzeo titulu. I dan danas mnogi to smatraju najboljim nokautom u povijesti kickboxa. Slijedeće godine ponovno dolazi do finala.

U tom periodu s lakoćom je postao prvak svijeta u tajladskom boksu, ali u finalu Grand prixa Hoost mu se osvećuje odlukom sudaca. Tu je Hugu već bilo dosta. Priznao je i sam da mu je Japana već bilo dosta te je htio biti s obitelji. Slava koju je dosegao u Japanu bila je na razini Beatelsa.

Ipak, bez kickboxa nije mogao smanji je broj borbi u Japanu te je 1998. tamo nastupio samo na završnom Grand prix turniru. Srušio je tada mladog Ray Sefa. Novozelanđanin ga je provocirao te mu je dobacio udari kao muško. Hug ga je poslušao i već ga slijedećim udarcem nokautirao. Došao je do finala, a tamo još jednom izgubio. Bolji od njega bio je njegov najbolji prijatelj Nizozemac Peter Aerts. 1999. obranio je titulu prvaka svijeta u kickboxu protiv njemačkog Hrvata Stefana Leke. Po zadnji put dolazi na završni turnir i Hoost ga zaustavlja u četvrtfinalu.

2000. borio se još jednom za titulu prvaka svijeta. Pred svojom publikom u Zurichu pred 25 tisuća ljudi srušio je Mirka Filipovića odlukom sudaca. Mladi Mirko imao je svoje šanse, ali Hug se iskusno obranio i sjajnim kontrama osvajao bodove s kojima je pobijedio. Tri mjeseca kasnije pobijedit će u Japanu, a zatim šok.

Pri povratku u Švicarsku dobio je temperaturu i počelo je krvarenje iz nosa. Iz dana u dana sve se ponavljalo, švicarski doktori nisu znali što se događa. Mendžer ga na svoju ruku dovodi u Japan gdje mu doktori diognosticiraju leukemiju. Bilo je to 15. kolovoza i do 22. bio je u groznom stanju, a zatim je sve bilo bolje 22. kada je fanovima poslao pismo i rekao da je ovo njegova najvažnija borba. Samo dan poslije ponovno je bio u lošem stanju srce mu je tri puta prestalo kucati, ali su ga oživjeli. 24. kolovoza srce je još jednom prestalo kucati, ali ovaj puta doktori nisu stigli reagirati i Andy Hug je preminuo.

Njegova smrt šokirala je sve. Desila se neočekivano i šokantno jer nitko nije mogao prepostaviti da ima zločudno bolest. Sudbina je htjela da su trenutku njegove smrti za vrijeme televizijskog javljanja u baš istoj bolnici nađe i Peter Aerts, njegov rival i najbolji prijatelj. On se slomio pred kamerama i od suza nije rekao ništa.

“Plavooki samurai” kako su ga zvali bio je čovjek koji je promijenio kickbox. Svojim stilom i ponašanjem u ringu i van njega postao je idol mladima. Njegov karakteristični udarac kada visoko digne nogu i petom pogodi suparnika ili iz okreta pogodi direkt ušli su u legendu. Na Hugovom ispraćaju u Japanu (tražio je da tamo bude pokopan) bilo je 20 tisuća ljudi. Koliko je značio rodnoj Švicarskoj govori podatak da je i predsjednik bio na sprovodu, a velikog Rogera Federera su zvali “Andy Hug tenisa”.

Jedan od najboljih svih vremena još je puno mogao dati ovom sportu, ali bolest ga je pobijedila u najvažnijoj bitci. Ovako ostaje samo legenda o “Plavookom samuraju”.