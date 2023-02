POTROŠILI 600 MILIJUNA, VATRENOG ‘ŠUTAJU’, A OVO IM JE KOMPILACIJA GOLOVA! Nevjerojatna snimka, pogledajte što su napravili

Nedugo po završetku zimskog prijelaznog roka, među onima koji troše jako puno posebna je priča ona koju prolazi londonski Chelsea.

Predvođen vlasničkom ekipom kojoj je na čelu Amerikanac Todd Boehly, londonski klub je od prošlog ljeta ‘razvezao kesu’ kao u najslavnijim vremenima Romana Abramoviča. Po podatku Transfermarkta, za nove igrače je ove sezone potrošeno više od 600 milijuna eura, točnije, malo manje od 611,5 milijuna, a unatoč svemu tome, situacija je takva da Graham Potter opasno ‘visi’ i ovih dana u fokus je došao njegov nastavak posla na klupi Chelseaja.

Engleski trener je među londonske Plave došao u ranoj fazi sezone iz Brightona. Naslijedio je Thomasa Tuchela, otpuštenog nakon poraza od Dinama na Maksimiru na početku puta u skupini u Ligi prvaka, a u međuvremenu, trenutno vodi prilično redizajniranu momčad u kojoj se sve češće piše o statusu Matea Kovačića u klubu.

Bez obzira na sve što je dao londonskim Plavima, Kovačića u nagađanjima o budućnosti u Chelseaju ‘šutaju’ iz kluba, spominje se odlazak po završetku sezone, a s time, i 28-godišnji Vatreni našao se usred turbulencija koje se odnose i na Pottera na klupi. U proteklom kolu Kovačić je ipak zaigrao, dobio je punu minutažu, a na terenu je stigao novi udarac za njega i suigrače uz domaći poraz od Southamptona.

Dva dana poslije tog poraza u 24. kolu Premiershipa, s 1:0 za goste koji su bili bez Mislava Oršića i Duje Ćaleta-Cara, tema je bio i Potterov status na klupi, a trener je ipak dobio podršku za nastavak posla, barem za sada.

Zadatak pred Potterom nije lak s obzirom na to da je Chelsea u prvenstvu trenutno tek 10., a u Ligi prvaka tražit će se preokret u osmini finala poslije poraza od Borussije u Dortmundu u prošlotjednoj prvoj utakmici, s 1:0 za domaću momčad.

Kako Chelsea u posljednje vrijeme igra, pokazuje i kompilacija golova u veljači, s četiri odigrane utakmice do sada ovog mjeseca.

Pregled je na Twitteru objavio jedan pratitelj kluba, a tu se našao samo jedan gol jer, nije šala, Chelsea nije ni zabio više u svoja četiri nastupa od početka mjeseca.

“Koji je vaš gol mjeseca?”, našalio se čovjek uza svoj video.

Chelsea FC – All goals in Feb comp 🔥

Which is your goal of the month?pic.twitter.com/MbBiftKWr2

— Dubois (@CFCDUBois) February 20, 2023