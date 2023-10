Potresna ispovijest nogometaša koji je preživio napad Hamas: ‘Žrtvovao sam sebe da spasim prijatelje’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jedan od onih prvih žrtava Hamasovog iznenadnog napada na Izrael bio je i nogometaš Lior Asulin. Ubijen je na jednom rođenmdanskom partiju, a tamo je bio i drugi nogometaš, Ben Shushan, koji je srećom preživio masakr.

Sad je iznio detalje brutalnog napada…





“Došli smo kasno na taj tulum, negdje oko pola šest ujutro, a onda smo sat vremena kasnije čuli alarme. Bio sa sa ženom i negdje oko 6:45 odlučili smo da ćemo bježati”, rekao je i dodaj:

Nitko nije znao

“Tko god da je izašao prvi, naletio je na jaki udar. Mi smo otišli negdje oko 7:20. Poslije toga su teroristi upali na tulum, a ja sam se vratio po nekoliko prijatelja koji su već bili upucani”, otkrio je.

U početku nikome nije bilo jasno što se to događa.

“Tek sam kasnije shvatio da je to veliki incident bez pravih razmjera. Policija je usmjerila ljude da skrenu desno na cesti, ali ja sam skrenuo lijevo i to nas je spasilo, tko je išao desno udario je na teroriste”, dodao je.

Njegov prijatelj Lior izgubio je život.









“Čak smo se i fotografirali na tom tulumu, poslao sam fotku prijatelju. Moja žena i ja smo pričali s njim. Bio je divna duša. Dobro sam ga poznavao, ne mogu vjerovati što se dogodilo”.

Kaže da ga je spasilo čudo.

“Mislim da je iznad mene bio anđeo čuvar. Žrtvovao sam sebe da spasim prijatelja i mislim da mi je to pomoglo. Samo oko pet do 10 vozila se provuklo, kad sam vidio fotografiju na kamerama, bilo mi je jasno koliko je to bilo čudo”, zaključio je.