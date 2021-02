POTRES UNIŠTIO KUĆU BIVŠEG DINAMOVCA: Zaklada ‘Nema predaje’ riješila pitanje stambenog problema bivšem suigraču

Autor: M.L.Š

Zaklada ‘Nema predaje’ donirala je privremeni smještaj za bivšeg igrača Dinama, Radimira Bobinca, nakon što mu je kuća u Petrinji oštećena serijom snažnih potresa izvjestio je Index.

Pokretači ove predivne priče su nekadašnji suigrači iz njegovih juniorskih i seniorskih dana u Dinamu.

Bobinac je u Dinamu kao junior, a potom član prve momčadi proveo osam godina. Nosio je Dinamov dres od 1974. do 1982. Na njegovoj kući u Petrinji popucali su temelji, nosivi zidovi, stradao je krov, srušen je dimnjak, nema grijanja te u ovom trenutku nije moguća za život. Zbog trenutne situacije i učestalosti naknadnih potresa koji mogu potrajati i do godinu dana, popravci i obnova do daljnjega nisu mogući.

Iz tog razloga Zaklada Nema predaje, na inicijativu bivših Dinamovih igrača, donirala je stambeni kontejner za privremeni smještaj.

“To su moji dinamovci, to je moj Dinamo”, govorio je Radimir sa suzom u oku i snažnim emocijama dok je promatrao cijelu akciju postavljanja kontejnera.









“Prekrasna gesta… ovo je gesta koja se ne može zaboraviti. Svaka vam čast i puno hvala. Ova situacija mi zbilja vraća osmijeh na lice i vjeru u daljnji život. Pogotovo gospoda iz Dinama i Zaklade Nema predaje. Najljepša vam hvala. Nema plakanja, nema šanse, ovo je sretan dan, ne bumo sad cmizdrili”.

“Mi se nikada nismo predavali. Jel’ tako?”, dodao je na to Marko Mlinarić.

“Ovo mi puno znači i od srca vam svima hvala, i dečkima koji su me se sjetili i pokrenuli cijelu priču bez da sam išta o tome znao. Velika hvala Dinamu i Zakladi Nema predaje, svi ste mi pomogli da supruga i ja lakše prebrodimo ovo teško razdoblje. Nadam se samo da ćemo se i češće družiti jer silno mi je drago sve vas vidjeti”, priča Bobinac, koji nije bio puki promatrač.

Kako je nakon karijere i sam radio neko vrijeme kao građevinac, pomagao je oko postavljanja kontejnera.









Zbog nepristupačnoga terena, uskog poljskog puta sama je akcija trajala nešto dulje nego što je to planirano. Kad je u smiraj dana kontejner napokon postavljen, uslijedilo je olakšanje popraćeno gromkim pljeskom.

Posebno je dirnut bio proslavljeni Dinamov kapetan Marko Mlinarić.

“Drago mi je da sam vidio našega Bobija i silno sam ponosan što smo reagirali na takav način, od svih suigrača do kluba i same zaklade. Dinamo sustavno kroz humanitarne aktivnosti pokazuje da je puno više od sportskog kluba, posebno osnivanjem zaklade koja, između ostaloga, pomaže i bivšim igračima. Ovo mu puno znači i pokazuje da smo zajedno i da brinemo jedni o drugima što je u ovim teškim vremenima iznimno važno. Vidite i sami koliko nas je razveselilo što smo se vidjeli nakon dulje vremena, što smo popričali i, neovisno o teškim okolnostima, uspjeli evocirate lijepe uspomene i pritom se dobro nasmijati. Želim našem Bobiju puno sreće”, naglasio je Mlinarić.

Munjaković, koji je također bio u posjeti, bio je suigrač Bobincu u Dinamu, ali i u sisačkoj Segesti.









“Bobi se sjajno drži i baš sam ponosan na sve ovo. Mislim da smo svi zajedno uspjeli u ovoj akciji. Nadam se da će ovo okupljanje biti impuls da se češće vidimo i družimo. Znamo da nas obaveze i svakodnevica vuku u stranu, ali uvijek možemo pronaći vremena za druženje. Sad nas je ponovno spojila i udružila ova teška situacija, ali naći ćemo se mi i ljepšim povodom”, dodao je Munjaković.

Stjepan Deverić, popularni Štef s Bobincem je igrao u prvoj momčadi plavih.

“Silno sam htio doći i pružiti mu podršku. Drago mi je da smo se vidjeli i da je ova akcija u potpunosti uspjela i naišla na pozitivan odjek. U jednom je trenutku bilo malo napeto promatrati manevriranje s kontejnerom i ulazak u dvorište, ali na kraju su to besprijekorno izveli po doista teškim uvjetima. Jeste li vidjeli samo koliko se i sam Bobi angažirao, nisam znao da tako zna manevrirati bagerom, ha ha ha… U svakom slučaju, sjajna akcija i pljesak svim dinamovcima, a hvala i klubu i zakladi”, dodao je Deverić.

A posebno ponosan i kratak sažetak cijele akcije imao je Damir Fučkar, bivši Dinamov juniorski vrata koji je bio zadužen za dobru atmosferu.

“Na sve sam ponosan jer je svatko od nas pružio koliko je mogao. Dinamo i dinamovci svoje ne zaboravljaju”