Potres u Dinamu, raspad bi mogao biti i veći: Ignorirali su ga kad je javno pozvao u pomoć, a sad je još gore

Autor: Andrija Kačić Karlin

Budite sigurni, nakon svježeg, iznimno teškog, ma i groznog poraza Dinama u presudnoj utakmici za plasman u Europsku ligu, protiv praške Sparte (1-4), najmanje krivnje biti će bačeno na igrače, pa i trenera Sergeja Jakirovića.

Jest, velika većina igrača odigrala je očajnu utakmicu, možda je i Jakirović pogriješio strategijski, no to nije osnovni problem današnjeg Dinama

Jedna je situacija ovih dana kod Dinama frapantna.





Dinamo se igrački potrošio

Oba trenera, i Igor Bišćan nakon ispadanja od AEK-a i Sergej Jakirović nakon eliminacije od Sparte ponovili su navlas iste rečenice:

“Ovo mi je najteži poraz u karijeri”!

Slučajno? Ni slučajno. Nikad sunce slučajno ne izlazi u dva izjutra.

Činjenica da je ovaj današnji Dinama miljama, da ne kažemo svjetlosnim godinama kvalitetom daleko od Dinama prije nekoliko sezona, pa i od one lanjske. Laički rečeno, puno se, pa i sve prodavalo. A kupilo se malo, zapravo ništa. Pa, da madridskom Realu prodate tri najbolja igrača nastala bi pometnja u momčadi, klubu, među navijačima. Ako vam odu najbolji onda morate kupiti one koji su barem blizu tim najboljima. To je osnovna poslovna egida u sastavljanju postave kod vrhunskih klubova.

Dinamo je tu postavku, ili pretpostavku posve zanemario. Nekako je nova uprava bila uvjerenju da će sve ići lako, s automatizmom. Bila je to gadna i neoprostiva zabluda. Pa tako da nije čudno što se po društvenim mrežama, što je danas svojevrsni glas javnosti, zaziva Zdravko Mamić i njegove režije pri sastavljanju momčadi prije svake sezone, unatoč brojnih prodaja i sumanutih zarada.

Da se razumijemo, Dinamo je i ove sezone zaradio mnogo na prodajama igrača, pa u zadnjih i pol godina u Dinamo se slio golem novac. Samo pogledajte koji su sve igrači utrženi.









Hajmo redom, prodani su Oršić, Ademi, Šutalo, Livaković, Ivanušec, Tolić, Bočkaj, Janković… A tko je doveden. Neko zvućno ime? Nema ga? Neka silna kvaliteta? Nema je?

A to nije sve. Osim što Dinamo neće nakon 17 godina igrati skupinu Europske lige ili Lige prvaka, nego Konferencijsku ligu koja se zove „ligom za siromašne” tu je i još jedan problem. Ni u domaćem prvenstvu na cvjetaju ruže. Možda čak i venu.

Dakle, i laiku je jasno da to nije onaj Dinamo na kojeg su navijači Dinama navikli u dobrih zadnjih godina. Dogodi li se slučajno da Hajduk osvoji naslov prvaka, a startao je sjajno u domaćem prvenstvu, biti će to majka svih debakla od kojeg navijači već unaprijed dobivaju ospice.









Nikad ništa u vođenju nogometne momčadi nije išlo automatizmom. Prigodom prodaje i kupnje igrača razmišlja se godinama unaprijed. Pa i uz najpomnije planove se može pogriješiti. A sada kada plana nije bilo greške su doslovce bile neizbježne. Sva navodna pojačanja koja su kupljena u ovome prijelaznom roku nisu mahom ni nastupala u dvobojima protiv grčkog AEK-a i praške Sparte. I to govori puno, da ne kažemo sve.

Gromoglasno najavljen Dario Šimić kao čovjek zadužen za sportsku i igračku problematiku očito se nije snašao, njegov izbor je bio i Igor Bišćan. Do dan prije smjene ga je branio. Morao ga je odbaciti zbog pritiska ostatka uprave. I doveden je Jakirović, sad je li otet od Rijeke ili nije – nebitno je. I donio je dašak osvježenja. Fino je to izgledalo u prvom dvoboju protiv Sparte, čak se i Rijeka lako namazala na kruh i pojela.

No, u krucijalnoj utakmici koja je trebala determinirati sezonu momčad je izgledala poput zarobljenika na bojištu prije pogubljenja. Zapanjujuće su bile greške u obrani, neaktivnost na sredini terena i zanemarivanje napada na način da se pogled prema suparničkim vratima usmjeravao kada je brod napola potonuo.

Ali što je tu je. Dinamo ima igrače takve kakve ima. Nedostaje više od pola momčadi iz zadnjih godinu dana, a ovi novi, mladci i kvazi talentirani poletarci jednostavno ne mogu ispratiti ritam lude utakmice, sačuvati usredotočenost, smiriti duhove i privesti kraju utakmicu na način kako se to očekuje. Oba zadnja europska poraza su tako slična, ne samo po izjavama trenera, nego i po izvedbama na terenu. Kada stvari krenu prema lošem nema ih tko zaustaviti, pa postaju još lošije, doslovce beznadne.

Sad optuživati igrače, makar snose dio odgovornosti, bilo bi pomalo isključivo. Netko je ovu momčad zamislio u svojoj glavi. I grdno pogriješio. A pogriješili su ljudi u uredima kluba, ne treneri. I hoće li netko odgovarati. Predsjednik Mirko Barišić, Dario Šimić?

Evo, trener Bišćan nekoliko puta je javno zavapio da mu momčadi treba svježa krv. Pa je nakon prve utamkice protiv AEK-a u Zagrebu čak bio i konkretniji, ustvrdivši da „netko u uredima kuba drži figu u džepu”. Bio je izignoriran. To Bišćanu ne oduzima odgovornost za spore ili nikakve reakcije na utakmici u Ateni, ali da je govorio dobro, jest, dobro je govorio.

S dolaskom Jakirovića uprava je postala malo agilnija, ali da je napravila dobar posao prije utakmice sezone – nije. Dakle, relacija između klupskih ureda i terena nije konkretna i kvalitetna. Ako se mislilo da će sve ići samo po sebi kao dosad onda je to bila štednja na onaj način kada bogataš stavi novce u banku za koju se govori da već propada. Dinamo je zaradio dosta na prodaji igrača, ali je još više mogao zaraditi da je ušao u pravo europsko natjecanje. Zaradio bi i odmah i posredno. Jer, nastupanje u pravom natjecanju diže cijenu igračima i dobit je prije ili kasnije neizbježna. Kao da se išlo na rizik – ako prođe, prođe. Nije prošlo.

I tek sada se može očekivati lom zbog bijesnh i razočaranih navijača. I nove unutar klupske trzavice. Koje već traju i traju.

Zapravo se može reći da je sve počelo od one raskoljene Skupštine koja nikad nije dovršena. Ni iznova započeta. I tko zna kada će. A i kada se dogodi biti će to bura poput one u Velebitskom kanalu. Mogla bi nositi sve pred sobom.