Potpuno ludilo u Hajduku nakon potpisa Ivana Perišića, padaju rekordi

Potpuno očekivano nakon što je Hajduk objavio kako je Ivan Perišić i službeno igrač splitskog kluba, navijači su pohrlili na službene stranice Bilih i doslovno su ‘srušili internet’ i Hajdukov web shop.

Hajduk je klub s najviše navijača u Hrvatskoj, onih koji su učlanjeni u klub, a nakon dolaska Ivana Perišića ta će brojka sigurno još više narasti, uzmemo li samo njegovu popularnost u svijetu.

Objavom dolaska slavnog igrača navijači su pohrlili u web shop vidjeti je li Perišićev dres već u prodaji i server nije mogao podržati toliku navalu te se jednostavno predao.

🚨🇭🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Ivan Perišić (34) signs for Hajduk Split on loan until the end of the season.

He returns to the Croatian club after almost 17 years!

Key signing for Hajduk as they are trying to win Croatian league for first time since 2004/05 season. 👏 pic.twitter.com/qsGtLhFhn8

— EuroFoot (@eurofootcom) January 19, 2024