POTPISUJE LI BROZO UGOVOR ŽIVOTA? Slavni Talijan požuruje Vatrenog

Već danima se raspreda o potpisivanju novog ugovora između Marcela Brozovića i Intera, no cijela stvar se oduljila u pregovorima oko visine plaće. no kako javljaju mediji iz Italije dogovor između igrača i kluba je postignut.

Marcelo je tražio plaću od sedam milijuna eura dok je Inter nudio manje, ali po zadnjim spoznajama klub i igrač su se našli na cifri od šest milijuna eura, što bi Marcela učinilo drugim najplaćenijim Hrvatom poslije Luke Modrića, koji za svoje usluge Realu naplaćuje devet milijuna eura.

Koliko je stalo Inzaghiju da se potpišu Brozović, ali i Ivan Perišić iznio je Gazzetti dello Sport talijanski trener.

Mora potpisati

“Broz mora požuriti i potpisati novi ugovor! On voli Inter i sve oko ovog kluba, on je izvanredan igrač i Inter se godinama oslanja na njega. Nadam se da će i Perišić uskoro potpisati”, otkrio je koliko cijeni Vatreni dvojac trener Intera, pa nastavio o Ivanu:

“Znao sam da je prvak i pobjednik, ali otkrio sam da je stvarno željan pomoći i učiniti sve što je potrebno, igrajući kao krilni napadač ili kao bočni igrač, kad god se od njega zatraži”, rekao je Inzaghi.

Official and confirmed. Inter left back Federico Dimarco has extended his contract until June 2026. 🤝🇮🇹 #Inter

Negotiations in progress with Marcelo Brozovic who’s out of contract in 2022 as Ivan Perisic.

First Inter signing for 2022/23 season will be André Onana as free agent. pic.twitter.com/KxHZyg85x6









— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2021