‘POTJERALI SU ME JER NISAM HTJELA SPAVATI S TRENEROM’! Sasvim otvoreno: ‘Širila sam noge stalno, davala sam sve!’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Nakon dosta vremena vratila se ‘pod obruče’, jer jednostavno nije imala izbora. Vratila se košarci zbog egzistencije i novčanih problema, a sina je ostavila kod roditelja…

Riječ je o srpskoj košarkašici Milici Dabović, a koja je u jednom trenutku svoje karijere igrala i za KK Zagreb.

Vratila se košarci, prvo je nastupala za KK Lavove iz Brčkog koje je uvela u prvu ligu, a onda je preselila u Albaniju kako bi mogla zaraditi nešto ozbiljniji novac.





Nije joj bilo lako

“Da, prodavala sam i svoje stvari. Smijali su mi se kada sam počela prodavati odjeću.”, otkrila je u intervjuu.

“Imala sam milijun ponuda da raširim noge i da lako zaradim novac, ali nisam to htjela. Svaki dinar koji sam u životu zaradila zaradila sam pošteno i svojim radom. Stekla sam puno, kupila stanove, ali su mi, nažalost, posljednjih godina neki pogrešni ljudi sve potrošili.”, rekla je i dodaje:

“Došao je trenutak kad više nisam imala novca pa sam, gledajući neke druge djevojke, došla na ideju da prodajem svoju garderobu”, rekla je Dabović srpskim medijima.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Milica Dabovic (@milica_dabovic_official)







Imala je, kaže, milijun ponuda, nemoralnih ponuda.

“Susretala sam se s raznim situacijama, ne samo od predsjednika već i preko direktora, trenera. To je za mene bio poraz jer znam da nikakve povode nisam davala za takve situacije. Smatrali su me lijepom i zgodnom pa su zbog toga mislili da me mogu lako odvući u krevet, ali to se nije događalo.”, rekla je i dodaje:









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Milica Dabovic (@milica_dabovic_official)

“Upravo iz tog razloga, zato što nisam davala na sebe, zato sam se, eto, rastajala i odlazila iz klubova”, rekla je Milica nedavno za Meridian Sport.

Pamti situaciju iz Turske.

“Ja sam tada u Bešiktašu davala 30 poena po utakmici, igrala sezonu života, raznorazni su se ljudi kladili koliko ću trica dati na jednoj utakmici… Ali imala sam tu nesreću da sam snimila fotografije za jedan muški magazin pa se to godinu dana kasnije proširilo u cijeloj Turskoj i to je bio glavni razlog da me se otjera iz ekipe bez obzira na to što sam mnogo značila ekipi.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Milica Dabovic (@milica_dabovic_official)

U jednom razgovoru za TV bila je iskrena na temu svog propalog braka.

“Moji muškarci su sve uzeli od mene, ja sam širila noge stalno, voljela, davala i sve na sve što postoji, i onu su od mene bukvalno uzeli sve, i poštovanje i ljubav i novac.”

Zatim je nastavila:

“Zato sam sada jako oprezna, i sada slušam i jako mi je zanimljivo i učim jer iz dana u dan kada imaš tako loše iskustvo u životu i kada ti partneri na kraju dana uzmu sve što si ti zaradio sa svoje dvije ruke i dvije noge a igrao si samo košarku i napravio ti pakao od života drugačije sada razmišljaš, tako da da li bih sada isto ja to radila, ne bih. Da li sam ja danas takva? Nisam.”

Na kraju je zaključila:

“A imaš i to, ako im ne daš prvi put on će otići i i naći će drugu. Naći će nekog gdje će da se isprazni.”

U Zagreb je provela godinu dana, a široj javnosti postala je poznata kao sudionica regionalnog Surivora gdje je često naglašavala da sve radi zbog svog sina.