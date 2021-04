POTJERALI GA DOK SE EUROPA TRESE: Legenda brutalno spustila Mourinhu nakon otkaza

Jose Mourinho napušta klupu Tottenhama nakon što mu je klub na početku novog tjedna dao otkaz nakon nepune godine i pol na klupi Londončana. Mourinho je saznao da neće nastaviti s poslom na početku tjedna u kojem će se Tottenham u finalu engleskog liga kupa, službenog naziva Carabao Cup, sresti s Manchester Cityjem, a s obzirom na to, odluka o otkazu stigla je prilično neočekivano.

Tottenham će u borbi za naslov u liga kupu igrati u nedjelju, momčad će voditi Ryan Mason, jedan od trenera u klubu, a za očekivati je da kreće i potraga za trajnim nasljednikom.

Novi čovjek mogao bi voditi Tottenham i u novoj europskoj Superligi, kojoj je londonski klub jedan od osnivača. Nagađa se da je to dovelo i do otkaza Mourinhu s obzirom na to da je navodno odbio povesti momčad na trening na početku novog tjedna jer se ne slaže s novim natjecanjem u kojem će u akciji biti i Tottenham.

Komentirajući ovaj slučaj, otkazom Mourinhu pozabavio se Gary Lineker, nekadašnji proslavljeni engleski reprezentativni napadač, danas komentator nogometnih zbivanja.

Lineker je na Twitteru povukao poveznicu između nove europske Superlige i Mourinha koji u njoj neće voditi Tottenham. Spustio je portugalskom treneru, ali svoje je dobio i klub.

‘Jose Mourinho dobio je otkaz. On je prvi među trenerima Europske Superlige koji je ostao bez posla’, napisao je Lineker.

Jose Mourinho is fired. He is the first of the European Super League managers to lose their job.

