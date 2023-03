POSVADILA SE ‘DVA OKA U GLAVI’! Velikosrpska ikonografija na tribinama u Podgorici

U ponedjeljak su balkanski derbi odigrale Crna Gora i Srbija u Podgorici, a na kraju su slavili puleni Dragana Piksija Stojkovića 2:0 i tako otvorili svoju kvalifikacijsku grupu G s dvije pobjede.

Srbima nije bilo lako igrati u Podgorici, Crnogorci su bili ravnopravan protivnik Piksijevim igračima, a sve se razriješilo nakon jednog sumnjivog trenutka u 78. minuti, za koji Crnogorci smatraju kako je bio prekršaj prije dodavanja za prvi od dva gola Vlahovića.

“Prvi gol smo primili iz čiste slučajnosti, a vidjet ćete što je prethodilo tom golu. Neću o tome pričati, postoji osoba koja će to gledati. To je stara priča kada smo mi u pitanju. Ako bih u to ušao, rekao bih teške stvari, ali ne želim biti kažnjen. Simptomatično je da nam Francuzi treći put rade ovakve stvari”, rekao je na tu temu izbornik Crne Gore Miodrag Radulović, dok je Stojković pragmatičniji:





“Ostvareno je ono što je isplanirano i Srbija može i mora biti zadovoljna”, zapravo je zaključio Piksi.

Velikosrpska ikonografija

Uz sportski tu je naravno i politički dio susreta između Crne Gore i Srbije u svjetlu predsjedničkih izbora, koji je prošao u klasičnim povicima Đukanoviću od strane navijača Srbije, ali srećom nije bilo većih incidenata u Podgorici.

Tako su Srbi klasično izvisili transparente svima od kosovske bitke do Ratka Mladića, a sjetili su se i Đukanovića transparentom:

“Tvrd smo orah, voćka čudnovata, ne možeš nam omrznuti brata! Pokušao si, polomio zube, Crnogorci izdaju ne ljube”, napisali su navijači sa srpske strane.







Tijekom utakmice bilo je klasičnih vrijeđanja s obje strane, s time da Srbi inzistiraju na povezanosti Srbije i Crne Gore, a u tom tonu izjavu je o događanjima s tribina dao i Dušan Tadić, koja je još više razbjesnila crnogorske navijače.

“Volio bih da se mi i Crna Gora plasiramo dalje, mi smo jedan te isti narod”, izjavio je Tadić.