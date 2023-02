POSRNULI VELIKAN ŽELI KOVAČIĆA! Nude zamjenu za igrača kojeg pamti Dinamo, ali on čeka novi ugovor

Već se danima piše kako bi se Mateo Kovačić mogao naći na transfer listi Chelsea, a hrvatskog reprezentativca već je i prije tražio posrnuli div talijanskog nogometa Juventus.

Plan ‘stare dame’ od prije je zamjena igrača između dva kluba, put Torina bi po planu Juvea trebao Mateo, a u Londonu bi ostao švicarski reprezentativac Denis Zakarija, koji se tamo trenutno nalazi na posudbi.

Juventus je spreman ostaviti Zakariju u Chelseaju, samo u slučaju ako u cijeli posao bude uključen i Kovačić, kome ugovor s ‘plavcima’ ističe na ljeto iduće godine.

🚨 There is no agreement between Chelsea and Mateo Kovacic for a contract extension as of now.

Expected new talks in the next weeks to try to reach an agreement

— Transfersgalaxy (@transfersgalaxy) February 6, 2023