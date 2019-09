POSLJEDNJI SATI PRIJELAZNOG ROKA: Završne dogovore saznajte ovdje!

DANAS je posljednji dan prijelaznog roka. To znači da najbolji europski klubovi (osim onih u Engleskoj, gdje je prijelazni rok završio još prije nekoliko tjedana) imaju do kraja dana da ispregovaraju moguće dolaske i odlaske igrača. Najave, i potencijalne transfere pratite ovdje!

BRADARIĆ U HAJDUKU, LOV NA PERUANCA SE NASTAVLJA!

Nakon dovođenja Filipa Bradarića (27), splitski Bili kreću u lov na Peruanca hrvatskog podrijetla. Riječ je o Ivanu Bulosu (26) napadaču portugalske Boaviste. Stasiti ljevak u srpnju je potpisao za portugalskog prvoligaša pa se nagađa da bi na Poljud mogao doći na posudbu. Prošle je sezone odigrao pet utakmica u dresu peruanskog Municipala te je zabio gol i asistirao, a u karijeri ima i dva nastupa za peruansku reprezentaciju. U karijeri je nosio dres peruanskog Sporting Cristala, belgijskog Standarda i Sint-Truidena, peruanskog Municipala, čileanskog O’Higginsa i portugalske Boaviste.

ANTE REBIĆ U MILANU!

Andre Silva i Ante Rebić zamijenili su klubove. Nakon što se zakomplicirala situacija oko lječničkog pregleda pa je transfer nakratko bio stopiran, ipak se pronašlo rješenje. Po isteku posudbe Milan Rebića ima pravo otkupiti po cijeni od 25 milijuna eura. Rebić s Eintrachtom ima ugovor do 2022.godine.



FRANKO ANDRIJAŠEVIĆ SE VRATIO U RIJEKU!

Iz belgijskog Genta na jednogodišnju posudbu dolazi bivši igrač Rijeke Franko Andrijašević. Franko se nikako nije mogao nametnuti u Gentu koji ga plaća skoro milijune eura po sezoni. Čim je došao, promijenio se trener i Franko jednostavno više nije bio u prvom planu. Odradio je polusezonu u Beverenu gdje je postigao tri pogotka u 16 nastupa.



HENRIKH MKHITARYAN NOVI ČLAN ROME!

Arsenal je posudio Romi Mkhitaryana na jednu godinu, koju će Vučica platiti 3 milijuna eura. Prije Mkhitaryana Roma je potvrdila i dolazak Nikole Kalinića, napadača iz Atletico Madrida, a prije par dana došao je i stoper Manchester Uniteda Chris Smalling. Sva trojica su na posudbi s pravom otkupa ugovora.



DINAMOVI PROTIVNICI NE MIRUJU! ŠAHTAR I ATALANTA DOVELI OZBILJNA POJAČANJA!

Ukrajinci su doveli provjereno krilo Jevgena Konopjanku koje je prošle sezone igralo za Schalke 04. Nije poznato za koju je svotu ukrajinski reprezentativac stigao u Donjeck, ali bit će to veliko pojačanje za ukrajinski klub. Atalanta je nakon raskida ugovora sa Martinom Škrtelom dovela danskog reprezentativca Sinoma Kjaera.

Yevhen Konoplyanka signed a 3-year deal with our club.

⚒ Welcome to Shakhtar, @kono10official ! ⚒



KEYLOR NAVAS NOVI VRATAR PSG-A

Put Pariza je već otišao 32-godišnji Kostarikanac Keylor Navas kojeg tamo čeka status prvog golmana. U Madrid je na jednogodišnju posudbu s mogućnošću otkupa stigao svjetski prvak s Francuskom, 26-godišnji Alphonse Areola.

🆕📝🧤#WelcomeKeylor @PSG_English is delighted to announce the arrival of @NavasKeylor!

🤗 The Costa Rican goalkeeper has signed a 4⃣year contract until June 30 2023.

❤️💙#ICICESTPARIShttps://t.co/tmLdrKgl4M

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) 2. rujna 2019.