POSLJEDICE ODLUKE VRHOVNOG SUDA U AFERI MAMIĆ: Sigurno je jedno, borba za Dinamo i HNS tek počinje

Autor: Andrija Kačić Karlin

Štogod se dogodilo – presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske obavezujuća je za sve i ne postoje izgledi da se itko od osuđenih oslobodi od zatvorske kazne. Istina, Zdravko Mamić već je dugo u Međugorju, u susjednoj Bosni i Hercegovini gdje je pobjegao kada je stigla ovakva presuda. Jer, njegova kazna je bila više od pet godina zatvora i morao ju je početi služiti odmah. Bez obzira na svoje daljnje pravne napore.

Trojica ostalih osumnjičenika koji su imali manje kazne, brat Zoran, Damir Vrbanović i Milan Pernar čekali su odluke Vrhovnog suda. Koje su sad stigle i koje su ih sigurno misaono sasjekle.

Time je ovaj pravni proces završen!

Eh sad, kada će osuđeni dobiti naloge za izdržavanje kazne ostaje vidjeti, ali to ide dosta brzo, a vidjeti ćemo hoće li netko pokušati eskivirati, odgađati odsluženje zatvorske kazne na način kao što to čini Tomislav Horvatinčić. On na ime zdravstvenih tegoba već jedno vrijeme odgađa svoju robiju. Što djeluje poprilično iritantno na hrvatsku javnost… Još ne znamo je li netko možda pomislio na bijeg, ili učinio to?

Ima tu još pitanja. U Hrvatskom nogometnom savezu i GNK Dinamu držali su svoje uposlenike, Damira Vrbanovića i Zorana Mamića na temelju svojih statuta i presumpcije nevinosti. Sada je, odlukom, Vrhovnog suda, presumpcija nevinosti otpala kao zaštita zaposlenja i valja očekivati da će uskoro biti otpušteni. Zoran Mamić preduhitrio je klupsku odluku, otkaz je dao sam…









Vrhovni sud nije naznačio s kojim poslovima se osuđeni ne smiju baviti, ali po Zakonu o športu svatko tko je pravomoćno osuđen više ne može raditi u sportu.

Mnogo toga u našem nogometu više neće biti isto. Biti će zanimljivo vidjeti kako li će reagirati Skupština Dinama koja je dosad davala bezrezervnu podršku Zdravku Mamiću. Sve njihove priče o zaštiti Dinama nakon pravomoćne presude da su osuđeni oštetili Dinamo, padaju u vodu. Ostaje pitanje njihove odgovornosti?

Lavina koja se zakotrljala presudama Vrhovnog suda danima i mjesecima neće stati. Zacijelo će se i preslagati karte i u Hrvatskom nogometnom savezu, ali naravno i u Dinamu. Gdje će se oni koji su podržavali Mamića naći u neugodnoj situaciji i teško će se moći othrvati novim strujama koje žele preuzeti klub.









Uglavnom, jedno je sigurno – borba za Dinamo i HNS tek počinje!