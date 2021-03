POSLAO SUCA LIJEČNIKU ZA OČI: Žestoko reagirao nakon poraza, na udaru i VAR

Autor: I.K.

Šibenik je u petak u prvoj utakmici 24. kola hrvatskog prvenstva u Puli s 3:2 izgubio od Istre 1961, a taj rezultat izazvao je nezadovoljstvo u klubu sa Šubićevca.

Razgovarajući za Slobodnu Dalmaciju, to nezadovoljstvo opisao je Josip Bulat, prvi čovjek kluba.

Bulat je bio ljut zbog suđenja ekipe koju je predvodio Dario Bel. U prvi plan stavio je penal za koji smatra da je u završnici utakmice trebao biti dosuđen u Šibenikovu korist, ali to se nije dogodilo.

Prvi čovjek šibenskog prvoligaša istaknuo je da ne razumije Belovu reakciju, a nije mu jasno ni zbog čega nije bilo intervencije iz VAR prostorije koja je možda mogla dovesti do drugačije odluke. U VAR prostoriji je glavnu riječ imao Marko Matoc.

Više nema strpljenja









S obzirom na ono što se dogodilo, Bulat je kazao da mu nije jasno zbog čega klubovi plaćaju VAR tehnologiju koja se koristi na hrvatskim terenima, a dodao je da ne razumije ni zbog čega moraju plaćati kotizacije za suđenje.

‘Nitko me ne može razuvjeriti da to nije bio penal. Glavni sudac je bio blizu, ako to nije vidio onda ne zna svoj posao ili neka ide liječniku za oči’, rekao je Bulat za Slobodnu Dalmaciju.

Prvi čovjek kluba sa Šubićevca smatra da se suđenje na Šibenikovu štetu nije dogodilo prvi put, a nakon onog što je vidio u Puli više nije imao strpljenja i morao je reći što misli.