(FOTO) Evo kako su na dirljiv način poslali poruku Van der Saru koji je u Splitu na intenzivnoj njezi

Edwin van der Sar jučer je završio na odjelu intenzivne njege Klinike za neurologiju splitskog KBC-a, nakon što mu je u petak dijagnosticirano subarahnoidalno krvarenje, odnosno cerebralna hemoragija.

Jedan od najboljih golmana svih vremena bio je na odmoru na Hvaru kad mu je pozlilo i hitno je helikopterom prebačen u Split.

Nogometaši Ajaxa danas igraju prijateljsku utakmicu s Den Boschom u Sportpark De Toekomstu. Uoči početka susreta svi su igrači slavnoga kluba iz Amsterdama na teren izašli u majicama s brojem 1 i imenom Edwina van der Sara.

Ajax je ranije izvijestio da je Van der Sarovo stanje stabilno, ali zabrinjavajuće.

Legendarni golman Ajaxa, Juventusa, Manchester Uniteda i nizozemske reprezentacije stigao je u Hrvatsku na ljetovanje, ali nažalost, po dobrom ga zasad neće pamtiti. Nadamo se da će na kraju sve završiti dobro.

“Možemo reći da je stabilno, kontaktibilan je, ali je i dalje na intenzivnoj njezi na promatranju”, kazali su iz splitskog KBC-a.

We are all with you, Edwin ♥️ pic.twitter.com/az7GHNDV5o

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2023