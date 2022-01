POSLALI POLICIJU PO ĐOKOVIĆA: ‘Ponašaju se prema njemu kao da je kriminalac!’

Drama se nastavlja u Melbourneu. Novaka Đokovića navodno deportiraju iz Australije, svega nekoliko sati nakon što je pobijedio na sudu protiv australske države i nakon što mu je vraćena viza.

“Novak je pokazao koliko je ustrajan i koliko vjeruje u svoje ideale i da je veliki čovjek. Izborio je ovu pobjedu za sebe, ali i za cijeli svijet”, rekao je Đorđe Đoković, brat prvog tenisača svijeta.

“S druge strane imamo sistem u Australiji koji je donio odluku u korist svim činjenicama i nije postojao razlog za nekom drugom odlukom, a sad dobivamo informacije da je očito ministar unutrašnjih poslova iznad suda”, rekao je za TV Prva.

“Definitivno je ovo politika, sve je ovo bila politika. Mi smo angažirani na svim društvenim mrežama i posljednja je informacija da ga žele zatvoriti. Novak je sa svojim odvjetnicima u prostorijama gdje je bilo suđenje, a on trenutno razmišlja o svojim opcijama. Ovo je bio veliki poraz za australske vlasti i ovo teško podnose.”

Significant police presence at the office of Djokovic’s lawyers on Collins St, Melbourne. White vans heading into underground car park. Reports that Australian federal police heading in to arrest him. Immigration minister has four hours in which to re-cancel his visa.

