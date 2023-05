POSEBNO GA JE BOLJELO KAD JE VIDIO TAJ BOJKOT! Došao je s podsmijehom, a onda je sve osvojio neviđenim potezima

“Igrači odlaze, uprave prolaze” jedan je od stihova pjesme koju Boysi pjevaju tijekom utakmica. Igrači stvarno odlaze i nisu vječni kao navijači, ali samo odabrani ostanu u sjećanju navijači, u onom dobro prije svega. Mnogi od njih su ostavili dubok pečat u klubu dugogodišnjim nastupima. Neki će ostati upamćeni po važnim golovima i velikim utakmicama, ali neki su u klubu proveli kratko, ali su svojim nastupima i žrtvom za modri dres te odnosu prema navijačima zauvijek upisani u sjećanje navijača.

Jedan od njih je i Georg Koch. Čuveni vratar Dinama koji je u klubu bio samo jednu sezonu. Pomalo čudno, ali dovoljno da ga navijači zavole i da im zauvijek ostane u sjećanju. Nijemac je stvarno volio Dinamo i navijače i to je često naglašavao i kada je napustio Zagreb.

Nijemac je veći dio karijere branio u Njemačkoj i to u klubovima koji su se borili za opstanak pa je tako nesretni Koch čak tri puta ispao iz Bundeslige, a kada su ga Austrijanci pitali koji mu je najteži dio karijere on je odgovorio: “Mislim da je ispadanje s Dinamom iz Kupa Uefe prošle sezone bilo nešto teže podnijeti. I to zato što je jednostavno bila prilika napraviti više. A, mi smo tu veliku priliku propustili.” Bilo je to već godinu dana nakon odlaska iz kluba, a u istom intervju je dodao: “Navijači žive za Dinamo! Cijeli tjedan. Svih 90 minuta pomažu momčadi u lovu na pobjedu.”

Došao je s podsmijehom jer su mu već bile 35 na leđima, a u ekipi je Dinamo tada imao dva domaća dečka. Provjernog Ivana Turinu te velikog talenta Filipa Lončarića, a na vrata je već kucao mladi Ivan Kelava. Međutim, Koch je uskoro postao broj jedan. Ubrzo Maksimir je skandirao “Koch, Koch”. Kupio ih je svojom iskrenošću i borbi te jednom izjavom koja je zauvijek ušla u legendu.

Petarda pored uha i ljubav prema klubu

“Volim ovaj Maksimir. Kada uđete na stadion, ovdje miriše na nogomet. U WC-u je miris znoja, dima i urina bezbroj generacija koje su gradile klub.” To je to. Kada vidite nekog da gine za grb i onda izjavi ovakvo nešto, a još je i stranac ne trebate više ništa čuti. Dokaz je koliko je Koch ušao u samo upoznavanje kluba, grada i njihove kulture i povijesti.

Vidjeli su ga navijači kao budućeg kapetana jer imao je sve osobine koje kapetan mora imati, ali nažalost navijača Koch je Zagreb napustio nakon samo jedne godine. Dinamo je u klub odlučio vratiti Tomu Butinu pa bi dva veterana bila previše. Uzeo je duplu krunu, a BBB su ga još dodatno počeli obožavati kada je prilikom derbija na Poljudu na zviždanje Torcide uzvratio srednjim prstom. Zagreb je zamijenio Rapid Bečom, a tamo mu se dogodila jedna velika nesreća.









Na Kocha su petardu bacili navijači gostujuće Austrije na Gerhard Hanappi stadionu nakon što je domaći Rapid poveo. I dalje osjeća posljedice traume. Konkretno, pod maksimalnim fizičkim opterećenjem i dalje pati od napadaja vrtoglavice. Upravo zbog toga se na kraju odlučio i umiroviti.

Za sebe je rekao da su ga navijači cijenili jer je bio iskren jer su vidjeli koliko se daje za klub. Što je istina jer nije bio savršen vratar, ali kada kao stranac imate takvu emociju prema klubu onda mu kao navijač i oprostite neki kiks. On je volio svu tu nesavršenost Zagreba, a rekao je da ga je posebno boljelo kada je vidio bojkot navijača. Jedan od mnogih primjera da još prati klub te da je uz Dani Olma možda i najomiljeniji stranac modre povijesti.

Za kraj ovog teksta posvećenog istinskom miljeniku modrog puka neka stoji njegova poruka mladima koju je rekao prije 8 godina za Sportske novosti:

“Što mislim to i kažem, bez obzira na posljedice. I ne mijenjam mišljenje. Valjda su to navijači prepoznali. Nemam drugo objašnjenje. Znate, danas su na sceni nove generacije. Oni mladići, prepoznat će te ih po tome što izlaze iz svlačionica sa smiješnim torbicama pod pazuhom. Njima je sve servirano i nemaju grama poštovanja prema ljudima koji desetljećima rade u klubovima. Onda odigraju jednu utakmicu i misle da su svu pamet svijeta popili. Ja ne pripadam tom svijetu. Meni je oružar prva zvijezda kluba jer on je konstanta, svi su prolazni. Tako sam odgajan, tako mislim.”

“Koch mit uns” ili ti “Koch jedan od nas” kako su mu govorili navijači. Možda i najveća moguća nagrada koju igrač može dobiti od navijača, dovoljno govori koliko je znači sjeveru.