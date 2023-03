PORUKA SRPSKOG NAPADAČA ZA KAPETANA DINAMA! Ovo je neke baš iznenadilo, evo što mu je napisao

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Malo koji navijač Dinama u nedjelju nije pustio suzu zbog odlaska kapetana Arijana Ademija. Ako nisu pustili u nedjelju onda je suza krenula s oproštajnim porukama: Petkovića, Ristovskog, Livakovića. Ipak, bivši napadač Dinama Komnen Andrić raspekmezio je sve

Popularni “Baka” je na svom instagramu napisao: “POVUCITE BROJ 5 IZ POŠTOVANJA!!! 21 TROFEJ!!! Razmišljam kako da počnem… LEGENDA KLUBA! skren, ljut, pošten do srži, nepotkupljiv, nepovodljiv, autoritativan, borben do posljednjeg atoma, brat, drug, savjetnik samo su neke od osobina koje su dio tvog identiteta. Igrao sam s toliko puno nogometaša do sada, mnogi su nevjerojatni, mnogi danas igraju u najboljim klubovima na svijetu, ali nikada u karijeri nisam sreo nekoga poput tebe!”

Trenutno napadač francuskog Clermonta prisjetio se jedne scene: ” Moje mjesto u svlačionici je bilo odmah do tebe, s lijeve strane. Nikada dok sam živ neću zaboraviti kada si pred jednu bitnu utakmicu Lige prvaka došao i sjeo na svoje mesto sa spuštenom glavom prema podu i tako ostao skoro minutu. Ja kao ja, koji sve primijetim i pratim, shvatio sam da nešto nije u redu, pogledao sam malo bolje i vidio kako su ti oči pune suza, tada sam shvatio i vidio što se događa. Krvavo stopalo od dosta uboda igle, napukla kost na stopalu, a ti uzimaš injekcije za bolove (blokadu), stežeš zube i izlaziš na teren kao ranjena zvijer da pogineš za svoj klub i suigrače. To si ti!”





Idol navijača

“Pored svih nebrojenih nogometnih kvaliteta koje posjeduješ, još više sam bio impresioniran onim glavnim, ljudskim! Znali smo i da uđemo 100 puta u debate, ali si uvijek ostajao pri svom mišljenju, nikada nisi govorio ono što drugi žele čuti, već ono sto stvarno misliš i osjećaš u tom trenutku.

O tome mislim da najviše govori to koliko te svi cijene, ne samo u našem klubu i među našim navijačima, već i u klubovima najvećih rivala i među ljudima. Toliko trofeja, toliko uspjeha, priznanja, a opet uvijek staložen, svoj, prizeman, oprezan i gladan novih uspjeha!

Hvala ti kapetane moj na svemu, bilo je izuzetno zadovoljstvo biti ratnik tvoje vojske i sretno u novim izazovima! JEDAN JE AKI KAPETAN!” zaključio je nekadašnji napadač Dinama i veliki prijatelj Arijana Ademija.