PORUKA NAVIJAČA DINAMA STIGLA SVE DO UKRAJINE: Boysi oduševili svijet, priča se o njima

Autor: I.L.

U Ukrajini je ratno stanje, Bad Blue Boysi nisu zaboravili svoju ukrajinsku braću. U vrijeme ratnog sukoba navijači Dinama prvi su javno poslali poruku Ukrajnicma. “Vratili” su istom mjerom jer su ukrajnski navijači nakon potresa u Zagrebu poslali podršku BBB.

Slike sa Sjeverne tribine maksimirskog stadiona obilaze svijet pa su mnoge poznate stranice su podijelile transparent BBB na kojem je pisalo “Support to the people of Ukraine!” u prijevodu: podrška ukrajinskom narodu.

Poruka se jako svidjela i Oleksandru Zinchenku koji je na svom Instagram profilu zahvalio BBB na podršci. Boysi su jednom trentuku digli poruku i ukrajinske zastave te započeli sa skandiranjem: “Slava Ukrajni” .

Duga povijest

BBB i navijači iz Ukrajine imaju dugu povijest prijateljstva. Nerijetko se može vidjeti kako podržavaju jedne druga, a u vremenu pobune protiv Zdravka Mamića navijači Dinamo Kijeva su u znak podrške Boysima na svojoj tribini imali transparent s prekriženim likom Mamića.

Iz Ukrajine se za SN javio i bivši igrač oba Dinama, Ognjen Vukojević te se zahvalio Boysima na poruci koju su poslali.







View this post on Instagram A post shared by Dinamozag (@dinamozag2)