PORUKA KOJA ODJEKUJE REALOM: ‘Vrijeme je da se probude’

Real Madrid je u subotu u 21. kolu španjolske Primere kod kuće s 2:1 izgubio od Levantea, a četvrti ovosezonski prvenstveni poraz produbio je krizu koju je madridskim Bijelima donijelo nedavno ispadanje od trećeligaša Alcoyana u 16-ini finala Kupa kralja, kao i poraz od Athletic Bilbaa u polufinalu Superkupa Španjolske tjedan ranije.

Neuspjesi koji su se nanizali gurnuli su trenera Zinedinea Zidanea pod dodatni pritisak, Francuz će ga osjetiti iako protiv Levantea nije vodio utakmicu zbog koronavirusa, ali po informacijama koje u nedjelju donosi Marca, upozorenje je poslano i svima ostalima.

U počasnoj loži i u klupskim uredima Reala se sve češće raspravlja o stanju u momčadi. Po informacijama Marce, nakon Levantea je naglasak stavljen na to kako Real igra iako se raspravljalo i o suđenju, s obzirom na to da je na poraz utjecalo isključenje Edera Militaa koji je srušio protivnika na rubu kaznenog prostora u naletu prema golu. U Realu smatraju da je to moglo biti kažnjeno i samo žutim kartonom, no sudac Jimenez i VAR prostorija imali su drugačije mišljenje.

Kakva poruka stiže? Marca je objavila da je poslije sastanka u klubu dominirala rečenica koja ide na račun momčadi. ‘Vrijeme je da se probude’, donosi španjolski list.

Hoće li se dogoditi buđenje, trebala bi pokazati već sljedeća utakmica koju će Real iduće subote u gostima igrati protiv Huesce. Dočekat će ih momčad s dna ljestvice, a s obzirom na to, jasno je da se od madridskih Bijelih očekuje pobjeda.