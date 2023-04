PORTUGALAC HRVATOM SPUSTIO TALIJANU! ‘U nekom trenutku pojavit će se tipovi poput Marka Livaje’

Jose Mourinho zadnjih par godina uspješno vodi Romu, s klubom iz Vječnog grada osvojio je njihov prvi eurospki naslov, Kup konfederacija, ali Portugalac je stalno na meti kritika zbog načina igre.

Slično je i bilo sinoć, kada je donio tri boda sa gostovanja u Torinu, gdje su Dybala i društvo slavili 1:0 protiv izabranika našeg Ivana Jurića i tako izbili na treće mjesto Serie A.

Nakon utakmice Mourinho se odlučio pozabaviti i kritikama na vlatstiti račun pa je izjavio:

“Pobjeđujete u utakmicama kada postignete jedan gol više od protivnika. Bilo da pobijedite 1:0 ili 5:4, nema razlike. Tko postigne gol više, pobjeđuje – a cilj sporta je pobjeđivati. Cilj ostaje uvijek isti, pobijediti s kvalitetom koja vam je na raspolaganju i pritom pokušati sakriti slabosti”, rekao je Portugalac.

Najglasniji u kritikama Mourinhu je Antonio Cassano, bivši igrač Rome, Intera, Reala i još mnogih klubova, koji nikada nije ispunio očekivanja koja su imali Talijani.

AS Roma defeats Torino 1-0 on the road.

The "finished" Mourinho is leading a team that couldn't sign quality players because of a meagre budget to a possible UCL spot after winning the UECL last season and currently in the UEL quarterfinals.

There's no manager like Mourinho. pic.twitter.com/XvQswM1ddX









— nb (金継ぎ) (@4EyedLiwa_) April 8, 2023