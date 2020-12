POROCI MU SKORO UZELI ŽIVOT: ‘Želio sam se nasmrt napiti i nestati’

Claus Lundekvam ostvario je sve svoje dječačke snove kada je 1996 iz norveškog Bergena potpisao ugovor sa Southamptonom za kojeg je igrao do kraja karijere, a bio je i dugogodišnji kapetan poznatog engleskog kluba.

Karijeru je završio u 35. godini ponajviše zbog ozljede koju nije uspio sanirati, a na oproštaju 2008. bilo je više od 18.000 navijača na stadionu St. Mary’s na utakmici protiv Celtica. Lundekvam je odigrao samo par minuta i pobrao ovacije stadiona te je tim činom završila njegova profesionalna karijera.

Nakon toga dolazi do velikog preokreta u njegovom životu za koji on sam kaže:

“Trebala mi je velika pomoć. Za mene je to bio proces prilagodbe drukčijem životu, jer sve što sam znao bili su nogomet i nastupi. Pad je bio prilično dubok”, rekao je za BBC.

Lundekvam se naime odao drogama i alkoholu pošto nikako nije mogao pronaći ispunjenje nakon karijere.

“Očito sam nakon karijere donio nekoliko pogrešnih odluka. Gledajući unatrag toplo bih savjetovao igračima da pronađu nešto smisleno čime će se baviti. Treba pronaći neki radni zadatak u kojem ćete uživati. U to vrijeme imao sam sve. Imao sam novca, divnu obitelj, prekrasnu kuću. Imao sam i kuću u Norveškoj. Čamce, aute, sve. Ali bio sam depresivan i osjećao sam se usamljeno. Osjećao sam da me više nitko ne treba”, kaže Lundekvam i dodaje:

“Bila je to posljedica napuštanja svlačionice, posljedica izostanka nastupa sa suigračima svakog tjedna. To mi je bilo oduzeto i zbog toga mi je bilo teško”.

Način života i popularnost najviše su nedostajali Norvežaninu koji nije mogao to nadomjestiti:

“Toliko ste predani nastupima i tome da budete najbolja verzija sebe svakog dana u tjednu, te tome da istrčavate pred tisućama navijača. Taj adrenalin se ne može ni s čime nadomjestiti”, kaže Lundekvam.

Iako je slovio za pouzdanog igrača tijekom karijere nakon toga je previše “otpustio kočnice.”

“Rekao sam si da ću nekoliko godina uživati i da se mogu opustiti. Više nisam morao igrati svakog vikenda. Uključio sam se u dobrotvorni rad, ali na svakom eventu bilo je puno pića i zabave. Izgubio sam kontrolu. Imao sam i jaku depresiju. Nakon nekog vremena bilo je prilično beznadno. Okrenuo sam se piću i drogama kao svojevrsnom bijegu. Ali nakon što sam se navukao na piće, kokain i tablete, bio sam izgubljen”, pa je nastavio,

“Morao sam piti i drogirati se svakog dana. Moja tadašnja supruga i moje dvije kćeri vratile su se u Norvešku. Supruga je smatrala da me više nikad neće vidjeti zato što ću se ubiti alkoholom. Kupio sam jednosmjernu avionsku kartu za Rio de Janeiro. Srećom, nisam ušao u avion, bio bi to kraj. Dvaput sam si pokušao oduzeti život. Bio sam na dnu. Bio sam izgubljen i nisam vidio izlaz pa sam se samo želio nasmrt napiti i nestati. Bilo je tako teško. Krivnja i sram bili su vodeći faktori u tome da sam sebi iskopao rupu”, govori bivši norveški reprezentativac.

Ipak na kraju je potražio pomoć u klinici Sporting Chance, koju su pokrenuli Peter Kay i bivši Arsenalov kapetan Tony Adams.

“Budući da sam godinama bio kapetan Southamptona, morao sam svladati vlastiti ego, podignuti ruke i svima oko sebe reći da mi treba pomoć”, priznao je Lundekvam.

No put do oporavka bio je izrazito težak i dugačak pa je tako par puta padao i dizao se iz ralja ovisnosti.

“Bilo je uspona i padova. To je bila borba. Dvaput sam padao. Prošlo je nešto godina, ali očito je to bilo neophodno kako bih prihvatio da sam ovisnik. Uvijek ću biti ovisnik, ali bilo je mnogo godina da nisam uzimao ništa. Imao sam iskustva dobrog života bez droga i na to sam ponosan. Sretan sam što sam danas u ovoj situaciji, iako su te godine bile nevjerojatno teške”, kaže Lundekvam.

Lundekvam se 2014. razveo od supruge, ali su ostali su u dobrim odnosima isto kao i s kćerima a rad u Psychiatry Allianceu u Bergenu dao mu je svrhu i cilj da s drugima podijeli svoje iskustvo.

“Prilično smo jedinstveni u načinu rada zato što pokušavamo izvući ljude iz izolacije i samoće i pružiti im šansu kroz treninge i tjelesnu aktivnost. Usredotočeni smo na zajedništvo i pronalaženje smisla u njihovim životima”, kaže bivši norveški nogometaš i nastavlja:

“Slučajno sam se upustio u ovo. U toj kompaniji nakon jedne večere držao sam govor o mentalnom zdravlju, spoznao sam tada kako rade i zavolio taj koncept. Od tog dana radim puno radno vrijeme za Psychiatry Alliance i na to sam vrlo ponosan”.

Lundekvamov rad i fokus oko mentalnog zdravlja profesionalnih nogometaša izuzetno je pohvalan naročito ako se zna da se broj igrača koji su od Asocijacije profesionalnih nogometaša zatražili pomoć oko mentalnog zdravlja utrostručio od 2016. do 2018. godine.

“Danas je više otvorenosti oko problema mentalnog zdravlja i droge, nego u vrijeme kad sam ja igrao. Sve više igrača i drugih ljudi javlja se sa svojim pričama. Ali mislim da nas čeka još dug put. Svakodnevno radimo sa stigmatizacijom problema mentalnog zdravlja i droga. Budemo li o tome otvoreno i iskreno razgovarali u svakodnevnom životu, bit će puno lakše pomoći. Postoji toliko stigme i tabua oko ovisnosti, ali sve više klubova ovo shvaća ozbiljno, što je sjajno”, rekao je Claus.

Lundekvam je kontaktirao i Southampton te željan pomoći na bilo koji način nogometašima koji imaju sličnih problema.

“Bio sam u kontaktu sa svojim prijateljima u klubu i bilo bi ostvarenje moga sna kad bih im jednog dana možda mogao pomoći oko pitanja mentalnog zdravlja. Svatko će u životu imati teških trenutaka”, rekao je na kraju Lundekvam.