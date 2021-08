PORAŽAVAJUĆI TJEDAN, POSLJEDICE MOGU BITI STRAVIČNE! Hrvati u problemima, a može biti i još gore!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Priznajmo, očekivali smo više od naših klubova u prvim utakmicama recentnih prekola europskih natjecanja, Dinama za Ligu prvaka i Osijeka i Rijeke prema Konferencijskoj ligi. Hajduk nas je već u prošlom kolu dotukao, razočarao i šokirao…

Kako na budućnost ipak valja gledati pozitivno, ajmo odmah zaključiti. I Dinamo i Osijek i nadasve Rijeka još uvijek imaju šansu za prolaz.

Počnimo s Dinamom. Ruku na srce, Dinamova forma i njegove izvedbe su na nekih tridesetak posto od onih dana kada je tukao engleski Tottenham i dobro se nosio sa španjolskim Villarealom. Više je razloga za to, nije za takvo stanje jedini i isključivi krivac trener Damir Krznar.

Euro i problemi

Dinamova momčad plaća danak Euru, sva sila njegovih nogometaša bila je i igrala na Euru, za Hrvatsku, Makedoniju, Švicarsku… Jednostavno rečeno, to su iscrpljeni igrači i psihički i fizički, oni nisu prošli bazične pripreme i neće se oporaviti do zimske stanke. Dakle, do novih priprema u pauzi sezone.

Ovi koji su s Krznarom ipak prošli pripreme pokazuju i bolju spremnost i kvalitetnije partije. Pa, najbolji Dinamov igrač je Lovro Majer koji nije bio na Euru, a zaslužio je biti tamo. A odličan je upravo što je svjež, odradio je pripreme i nije umoran od stalnih nastupa. Lovro Majer u ovome trenutku je prva violina.

Zato nam i nije jasno zašto ga je Krznar u 1-1 dvoboju protiv poljske Legije povukao sredinom prvog dijela. Odmah se dalo vidjeti da se tada Dinamova dominacija raspala, makar su „plavi„ poveli, imali prigodu za 2-0 koju su uprskli. Odmazda je, a to je primljen gol, uslijedila u istoj minuti.

Opet, Dinamo nije lošija momčad od Legije i njegove šanse su u uzvratu ravnopravne. Ipak, kako će Dinamo proći ovisiti će kako će Krznar osvježiti umorne reprezentativce. Petković je pokazao naznake povratka, ali ako oporavak ostane samo na njemu neće biti dobro. Dinamu treba nekdašnji ubojiti Oršić, bolno mu fali ozlijeđeni Ademi, a i Livaković više ne brani ono što je nekad branio…

Osijek je u Sofiji stradao kao na raspadnutoj fronti, a i sam trener Bjelica je ostao šokiran, zatečen. Primiti četiri pogotka, a moglo je i više, od osrednjeg europskog suparnika što je neprijeporno sofijski CSKA je i zabrinjavajuće i opasno.









Zabrinjvajuće stoga što su Osijeku šanse za prolaz teške, a opasno što je to zorno svjedočanstvo da Osijek i u hrvatskom prvenstvu s takvim oscilacijama u formi ne može biti aspirant za sam vrh. Što mu je i osnovni cilj. Kamo sreće da Osijek napravi preokret, promijeniti ćemo mišljenje, ali „zviznuti” Bugare s tri gola razlike nekako djeluje poput bajke.

Dobro, Rijeka je u disdašnjem dijelu našeg prvenstva pokazala najbolju formu a Hibernian je očito i slabiji od CSKA i Legije. Pa, u takvim uvjetima treba gledti finih 1-1 u Edinburghu protiv nekad čuvenog šmotskog kluba koji je daleko od slavnih dana.

Rijeka, kako sada igra, ne bi ni na uzvratu na Rujevici trebala imati većih problema. Makar, opreza nikad dosta…

Za kraj, zašto ovaj europski tiedan hrvatskih klubova možemo nazvati poražvajućim. Zato, jer u bjesomučnoj jurnjavi za klupskim koeficijentom nije napravljeno ništa. Samo dva remis i poraz, pobjede nigdje. A samo pobjedu Hrvatsku dižu na klupskoj ljestici, daju nam više klubova u europskim natjecanjima.









A ovaj tjedan u toj priči djeluje zabrinjavajuće.