POPULARNI VATRENI I LIJEPA DUBROVČANKA SE VJENČALI: Uži krug prijatelja i rodbine svjedočio je velikom danu reprezentativca

Autor: F.F

Duje Ćaleta Car i njegova dugogodišnja djevojka Adriana Đurđević vjenčali su se u Dubrovniku. Par se vjenčao u društvu najuže obitelji i prijatelja.

Svadbeno slavlje održalo se na terasi Revelina, doznaje Dubrovački dnevnik.

Hrvatski reprezentativac i Adriana zaručili su se prije tri mjeseca.

Slavlje prije Eura

Vjenčanje se održalo u rodnom gradu Adriane Đorđević, a sada Ćaleta Car.

View this post on Instagram A post shared by Adriana Đurđević (@adrianadurdevic)









View this post on Instagram A post shared by Adriana Đurđević (@adrianadurdevic)









“Ljubav je velikodušna ,dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. LJUBAV NIKADA NE PRESTAJE. You will Forever be my Always”, napisala je Adriana uz fotografiju na kojoj su obznanili javnosti da su zaručeni.