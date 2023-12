Popularni nogometaš završio u krevetu s dvije plavuše: ‘Žena mu zna da je na ovo pristala’

Autor: Vjekoslav Paun

Andy Carroll danas je u poznim igračkim godinama. Ali prije nekih 12, 13 godina u jednom trenutku bio je najskuplji engleski nogometaš. Liverpool ga je platio čak 35 milijuna funti. I debelo je razočarao. A tema ove priče jedna je zgoda koja je izazvala kaos među tamošnjim tabloidima…

Jer Carroll, danas nogometaš francuskog Amiensa, je prije nekih godinu i pol dana kao igrač WBA napravio takav cirkus da je osvanuo na svim naslovnicama tabloida na Otoku. I tamošnji tabloidi iz nekog razloga opet su zavrtjeli ovu priču. A priča je ova…

Naime, na momačkoj zabavi u Dubaiju je očito pretjerao, a netko ga je fotografirao s dvije žene. Usnulog i ne baš obučenog. On se vadio da je to sve namještaljka, no nisu baš svi uvjereni jednako.

‘Nisam spavala s njim’

Odmah se saznalo tko su te dvije žene, prva je Jane Taylor menedžerica puba u kojem je bila zabava i druga je njega prijateljica Phoebe Robb.

Jasno, novinari su odmah pohrlili kod njegove buduće supruge Billy Mucklow. Prethodno je izašla i izjava menedžerica puba u kojem se to očito izdogađalo:

“Nije to tako kako izgleda”, rekla je menedžerica puba. I nastavila:









Šala ili ipak nije šala?

“Ova fotografija napravljena je iz šale. Bio je to afterparty. Svi smo se vratili u hotel, a tu smo bili ja, Andy i moja prijateljica. Nisam spavala s njim, nije bilo tako, bilo nas je troje u sobi. Bio je to cijeli dan i noć opijanja. Vratili smo se tog dana u Andyjev hotelski apartman i pustili smo glazbu, a on je ušao u krevet i ubrzo utonuo u san. Iz šale smo ja i prijateljica pravili te fotografije. Nije bilo seksa, bila je sve zafrkancija”.

Službena zaručnica Andy Carrolla, Billiy Mucklow isprve je samo zaustila:

“Idiot”!









Ipak, odlučno je rekla kako će vjenčanja ipak biti.

Doista, mnoge je nakon toga iznenadila reakcija Carrollove zaručnice Billi Mucklow. Očekivalo se da će otkazati vjenčanje.

Jedan od njegovih suigrača izlajao se i opisao situaciju.

“Andy je razgovarao s njom i ona mu vjeruje da se ništa nije dogodilo. Nogometaši su okruženi lijepim ženama i to znaju njihove supruge. Ona zna da je ovo dio života s nogometašem”.

Tabloidi su ovih dana izvukli tu priču i podsjetili na tu zgodu, sigurno je neće zaboraviti niti sami akteri…