Popularni komentator izazvao je Tuđmanov bijes: Franjo je trpio, a onda je zgrabio telefon

Autor: Andrija Kačić Karlin

Povodom obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, prisjećamo se jedne zgode koja se često prepričava među sportašima. Da, toliko je bio osjetljiv na Dinamo, odnosno na Croatiju od koje je htio napraviti veliki, državni klub…

Sport ima svoju povijest koja se opet tako križa s politikom. I to je neizbježno, kolikogod mi imali mantru da se sport mora odvojiti od politike to je praktički nemoguće. Često se sjetimo ranih devedesetih i uloge prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana u našem sportu, konkretnije nogometu. Odvrtit ćemo jednu zgodu…

Bezbroj anegdota, ali i ozbiljnih događaja datiraju iz tog vremena. Svakako ih se zgodno sjetiti. Pa se tako naš čuveni sportski reporter, koji i danas u mirovini izvrsno prenosi utakmice, jednom sjetio u internetskoj emisiji zgode kako je pokojni predsjednik Tuđman gledao na svakoga tko bi u ono vrijeme nazivao zagrebački nogometni klub Dinamom, a ne Croatijom.

Problem s imenom

Sam Božo Sušec i danas govori, a to je istina, da je tijekom prijenosa utakmica modrog kluba izbjegavao govoriti Croatia što je više mogao. Koristio bi stare, novinarske trikove: “modri”, “plavi”, “purgeri”… To je na neki način bio i njegov prosvjed protiv negiranja imena Dinamo.

Naravno, u kabinetu predsjednika to su primjetili, zacijelo i dojavili samom Franji Tuđmanu. A njega je to silno smetalo. A još kada bi se Sušec, kao, “zabunio”, pa bi u prijenosu ipak izgovorio Dinamo – tada bi se sve još zakompliciralo.

Pa je tako Sušec znao pričati:









Poziv iz ureda

“Kada sam bio sasvim mali, otac me vodio na utakmice na Maksimir i vodio me na Dinamo, živio sam s Dinamom desetljećima i navijao za Dinamo. Ali nikada kao komentator. Ali Dinamo je bio klub koji mi je prirastao srcu i nisam nikad mogao prihvatiti tu promjenu imena i te ružne načine na koje se izglasavala promjena u HAŠK Građanski, Croatiju„.

O svojim reporterskim danima početkom devedesetih iz komentatorske kabine na maksimirskom stadionu je govorio:

“Međutim, kako sam i dalje morao komentirati utakmice Dinama, pronalazio sam kompromisne mogućnosti, odnosno, barem sam mislio da sam pronalazio kompromise. Pa su tako igrali ‘zagrebački plavi’, ‘naši dečki’, ‘modri iz Maksimira’. I to je prolazilo, možda nisu ni čuli”…









Morao je govoriti Croatia

Došla je i ona čuvena utakmica protiv Newcastlea, kad se Dinamo nakon sjajne partije sam uništio greškom Darija Šimića u posljednjim trenucima utakmice. No, i prva utakmica u Newcastleu je bila zanimljiva i dramatična, Dinamo je primio pogodak nakon nedosuđenog prekršaja Kolumbijca Asprille nad vratarom Draženom Ladićem.

“Ovako, u poluvremenu utakmice Newcastle – Croatia, dakle one u Engleskoj, nazvao me tadašnji šef Informativnog programa i kazao: Na liniji imam Kabinet predsjednika i poručuju ti da, ako u prvih deset minuta tri puta ne kažeš Croatia, prijenos će dalje ići bez tona. Ja sam dvaput kazao Croatia i tako sam se pokrio”, kazao je Sušec u internetskom podcastu Indexa.

Ima Sušec još sjećanja;

“Ruku na srce, predsjednik Franjo Tuđman bio je veliki sportski fan, jedne smo večeri nekim povodom bili na večeri na Hipodromu i tada me upitao: ‘Pa kako nisi mogao reći Croatia’? ‘Zar ti je to bilo tako teško, grozno’? Odgovorio sam mu da volim Dinamo i da će to zauvijek za mene biti Dinamo. Nije to prihvatio. Bio je strašno osjetljiv na tu temu, nevjerojatno„.