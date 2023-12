Popularni jugo nogometaš nalio je Peleu rakiju, a onda ga je šokirao Skalinadom

Autor: Andrija Kačić Karlin

Mnogi i danas misli da je Pele još uvijek najveći igrač svih vremena. Uskoro će biti godinu dana od njegove smrti, no njegov odlazak nije umanjio njegovu veličinu. I danas je tema brojnih nogometnih razgovora.

Znamo da je na njegovoj oproštajnoj utakmici od brazilske reprezentacije gol zabio i naš Jurica Jerković, bilo je to 1971. godine na Maracani pred 160 tisuća gledatelja. No, oproštajnu utakmicu od igračke karijere odigrao je za Cosmos iz New Yorka.

Pele je jedno poluvrijeme nastupao je za svoj prvi klub Santos, drugo za Cosmos. Na toj utakmici igrao je i Mostarac Jadranko Topić koji se i danas u razgovorima hvali kako je Pelea naučio pjevati veliki hit od Olivera Dragojevića – Skalinadu.

Naučio ga pjevati Skalinadu

Jadranko Topić, Mostarac, legenda je Cosmosa i dobro pamti vrijeme druženja s Peleom i ostalim svjetskim zvijezdama. U svojim sjećanjima govori:

“Sa mnom je u Cosmosu te 1977. godine bio i Vito Dimitrijević iz Surdulice. Igrao je za niški Radnički, a imao je glas da je to bila divota. Ja bih mu držao tercu, a on bi pjevao ko slavuj. I tako smo jednom u klupskom autobusu nas dvojica počeli pjevušiti ‘Skalinadu’. Onako, za svoj gušt. Kad, nije prošlo malo, eto ti Pelea, rukama počeo lupati po staklu u ritmu našeg pjevušenja, pa je onda netko počeo lupati po koljenima, a treći po stolicama i ubrzo se čitav autobus pretvorio u ritam sekciju da je to urnebes bio”, veli Topić.

O Peleu je Topić govorio:

Bio je profesionalac

“Bio je prije svega veliki profesionalac, niti je pušio, niti je pio. Jednom mu ja, varajući ga da je koktel, ulio ove naše rakije, a on skoro poludio. Njemu druženje s narodom nije bilo problem. Nije bio umišljen kao neke današnje zvijezde, nego je u svakoj prilici ostajao skroman i jednostavan. A to, vjerujte, nije bilo lako, jer je bio popularan kao da je mesija, ili u najmanju ruku papa. Mi smo uglavnom bili na putu. Kako je to bila Peleova oproštajna sezona tako smo nastupali doslovno diljem svijeta. A na koncu smo, nakon njegove zadnje utakmice, 29. kolovoza 1977., kad je jedno poluvrijeme igrao za Cosmos a drugo za svoj Santos, na večeri u hotelu ‘Plaza’ svi dobili šampionski smaragdni prsten, na kojemu su s unutarnje strane ugravirani datum i Peleov potpis”.









Cosmos je najpoznatiji po tome što su krajem 70-ih godina prošlog stoljeća za taj klub u smiraju svoje karijere igrale nogometne legende Pele i Franz Beckenbauer, a s njima je nastupao i nekadašnji igrač Hajduka Ivan Buljan. U posljednje vrijeme najpoznatiji igrač koji je nosio dres Cosmosa je legenda madridskog Reala Raul Gonzalez, koji je završio karijeru upravo kao član kluba iz New Yorka u kojemu je proveo svoju posljednju godinu.

New York Cosmos danas nije ni sjena kluba iz prošlosti, no nama je postao zanimljiv prije nekoliko godina jer je u njega došao Niko Kranjčar. Bivši hrvatski reprezentativac tako je postao četvrti Hrvat u Cosmosu, a prije njega, i to u zlatnim vremenima tog kluba, igrali su ondje Ivica Buljan, Jadranko Topić i Mirko Liverić.









Veliki transfer

Inače, dosta je bilo problema s transferom Pelea, a cijena igranja za tri godine bila je – sedam milijuna dolara. Da bi Pele uopće došao u Cosmos morao je urgirati i američki tajnik Henry Kissinger kod brazilskog predsjednika. Novac se ubrzo počeo vraćati, na tribinama je bilo na svakoj utakmici po pedesetak tisuća gledatelja. Mnogi europski klubovi dolazili su u New York igrati prijateljske utakmice protiv Cosmosa.

Nešto kasnije klubu je pristupio Talijan Chinaglia iz Lazija koji je zabijao golove kao na filmskoj traci. Jasno, većinom na asistenciju Pelea. Cosmos je postao atrakcija, još kad je došao i Beckenbauer i Carlos Alberto, ta je momčad bila zastrašujuća po imenima, iako su sve to bili stari, isluženi igrači, nekad zvijezde i najbolji na svijetu, a sada na zalasku karijere. No, prosjek gledatelja povećao se na čak 80 tisuća gledatelja, čak se i Giants stadion morao nadograditi.

Cosmos je bio mamac za poznate osobe iz javnog života, za njega su navijali Mick Jagger, Jack Nicholson, Muhamed Ali, Robert Redford, Dustin Hoffman…

Cosmos je u sklopu europske turneje gostovao u Splitu protiv Hajduka 1. listopada 1980. godine, u najjačoj postavi. Pobijedio je Cosmos s 1-0 pogotkom Chinaglie, a nakon utakmice kao dio spektakla izvodili su se američki penali, s vođenjem lopte od centra prema vrataru.

Evo i postava s te utakmice, zanimljivo je pogledati sva ta imena:

HAJDUK – COSMOS 0-1

HAJDUK: Pudar (Simović) – V. Ćutuk (Mršić), Zo. Vujović, Primorac, M. Ćutuk – Cukrov, Krstičević, Šalov (Jovanić) – Zl. Vujović, M. Bogdanović, Z. Vulić (Vujčić).

COSMOS: Birkenmeier – Di Bernardo, Durgan, Carlos Alberto, Rijsbergen – Beckenbauer, Bogićević, Romero (Van der Elst) – Seninho, Chinaglia, Cabanas.