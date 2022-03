POPULARNI HRVAT ZAŠUTIO NA TEMU RUSKE INVAZIJE: Poznati ‘lajavac’ odjednom je nestao, ali iza toga postoje razlozi…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nije danas lako ni stranim sportašima u Rusiji. No, izvanredno im je s obzirom kako je onima na ukrajinsko-ruskoj bojišnici ili kako je civilima koji ginu, nestaju u plamenu i raseljavaju se iz Ukrajine doslovce po cijelom svijetu.

Istina, oni imaju punovažeće ugovore, unosne, uživaju u svom statusu. Još uvijek zarađuju. Ipak, ima nešto što nas malo kopka, a tiče se jednog našeg sportaša, nogometaša. Koji voli društvene mreže, voli dati mišljenje o svemu i svačemu, uživa u svojim istupima. Koji su katkad i zanimljivi, a katkad i iritantni.

Izvanredan nogometaš Dejan Lovren izvrsno se osjeća kada ima nešto za reći. Koristi društvene mreže poput prekaljenog profesionalca. I voli se očitovati u brojnim raspravama.

Kralj društvenih mreža zašutio

Dejan Lovren daje svoje stavove i o slučaju s Novakom Đokovićem kada mu nije necijepljenom dopušteno sudjelovati na Australian Openu, ne štedi ni Billa Gatesa, obračunavao se s navijačima Southamptona i Liverpoola dok je igrao za te klubove. Gasio je i otvarao nove profile na društvenim mrežema.

Čak su ga britanski novinari nazvali i „nogometnim kraljem društvenih mreža„. Imao je on po društvenim mrežama i neugodnosti, poput prijetnji smrću. Njemu i njegovoj obitelji. I na to je odgovarao:

„Nije me briga što ljudi govore o meni, to više govori o njima. No, ne mogu ignorirati prijetnje mojoj obitelji. To je neprihvatljivo i odvratno«, odgovarao je Lovren.

Uglavnom, društvene mreže i neprestana internetska povezanost poprilično su nam svima deformirali živote, oduzele stare lijepe navike, pokrale vrijeme za bližnje, ali i istakle naše mračne komunikacijske strane… Ta, zašto bi u toj globalnoj pošasti, ništa manje opasnoj nego pandemija covida, i sportaši bili iznimka.

Nekako smo navikli na redovite Lovrenove istupe na društvenim mrežama. Zaista, svatko ima pravo na sve, na objave, poruke i objašnjenja. Ipak, ne možemo se oteti dojmu da je Dejan Lovren dosad bio prečesto u javnosti, jer društvene mreže su istinski oblik javnog komuniciranja.

Da, on je bio prečesto u javnosti s porukama upozorenja, ljutnje ili znatiželje.

A sada je odjednom nestao. U možda krucijalnim trenucima svjetske povijesti, kada se cijelo čovječanstvo trese od straha kakva ga sudbina čeka zbog eskalirajučeg rata Rusije i Ukrajine. Dejan Lovren svoj kruh pošteno zarađuje u Rusiji, u Zenitu iz St. Petersburga. I svaka njegova objava, i najmanje kritična prema Rusiji koštala bi ga posla, zarade, možda i karijere. I što drugo nego zaključiti. Od njega se niti ne očekuje sada neka objava na društvenim mrežama. Ali, onda je i prije mogao biti tih na tim platformama.

Sada ljudi misle ovako kako misle.