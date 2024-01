Popularni Hrvat je lutalica, a neki ga zovu spasiteljem onih baš jako malih

Autor: Andrija Kačić Karlin

Davor Mladina jest trener lutalica, evo neki dan se vratio u Rudeš nakon kratkotrajne epizode u Dugopolju. Uostalom, Mladina je Rudeš kao trener i uveo u društvo najboljih. Pa je otišao, u Rudešu su shvatili da im je on zapravo poljednjih godina bio najbolji izbor. Pa su ga vratili. No, Mladina je s Rudešom u nezgodnoj, gotovo pa bezizlaznoj situaciji… Ipak, on je na takve stvari navikao. I znao je činiti čuda, kao što bi pognute glave znao odlaziti iz klubova koje je pokušavao spašavati…

On je jedan od najzanimljivijih likova našeg nogometa. Iako ne pod najvećim svijetlima pozornice bez njega je nezamislivo zamisliti našu nogometnu scenu. Slovi kao stručnjak za male klubove, a pitanje je ima li u nogometu uopće malih i velikih klubova. Prepoznatljiv, šarmantan, zanimljiv i elokventan, taj rođeni Splićanin odnedavno je iznova u žiži javnosti, po šesti puta u karijeri je preuzeo Hrvatski dragovoljac s nakanom da ga spasi od ispadanje iz Prve hrvatske nogometne lige.

Bio je i solidan igrač, znan po borbenosti i ustrajnosti, isti takav je i trener. Počeo je dakako u Hajduku, a svoju igračku karijeru nakon Hajduka čvrsto je vezao za Slavoniju, točnije Dinamo iz Vinkovaca, a i svoju je trenersku karijeru počeo je graditi u omladinskom pogonu današnje Cibalije.

Vezan uz Slavoniju

Kasnije je vodio momčadi Otoka, Vukovara, Marsonije te naposljetku i prvi sastav vinkovačkog kluba. Iskusio je rad i u Prvoj i u Drugoj ligi. Mladini je potom uslijedila selidba u Bosnu i Hercegovinu, ali time nije završio svoj trenerski put u Hrvatskoj. 2007. godine okušao se na dužnosti prvog čovjeka struke u Imotskom, a u ljeto 2008. godine preuzeo klupu Mosora iz Žrnovnice.

Najveći izazov imao je s Hrvatskim dragovoljcem u sezoni sezoni 2010./2011., kada je bio na klupi u otvaranju prvenstva, a nakon smjene, vratio se na klupu u nastavku sezone te odličnim rezultatima na proljeće skrenuo pozornost na sebe i svoj rad, iako nije uspio u misiji očuvanja prvoligaškog statusa kluba iz novozagrebačkog Sigeta. Osim Hrvatskog Dragovoljca Mladina je kasnije vodio još Lučko, Goricu, Rash Al Kaima, Cibaliju, Međimurje.

Primjerice, čak u šest navrata bio je trener Hrvatskog dragovoljca…

Vojnik na zadatku

“Osjećam da sam vojnik tog kluba, dobivao sam u tom klubu i otkaze, a i sam ih davao. No, sentimenti koji su mi u duši uz taj klub ne mogu se zaboraviti. Ja i kad nisam u Hrvatskom dragovoljcu uvijek mu pomažem.”









Duhovitost i neosporno znanje o nogometu čini Mladinu izvrsnim sugovornikom, pravi je sportaš, bez stereotipa. Osebujan, jedinstven, originalan.

“Doista sam puno toga prošao i istina je da su me skoro svi klubovi u kojima sam radio zvali po nekoliko puta natrag u svoje redove. To znači da sam ipak ostavio dobar dojam, bez obzira na razloge koji su dovodili do rastanka. Makar, nešto moram reći. Nije lako u nas biti trener, jer ne sudjeluješ u dovođenju igrača i ne odlučuješ gotovo ni o čemu, a na kraju ispadneš jedini krivac”.

Na opasku da ga zovu „kraljem malih klubova” Mladina odmah kaže:

“Trenerima je lakše raditi u kvalitetnijim sredinama, s kvalitetnijim kadrom i većim budžetom. No, mnogi treneri ne žele preuzimati nemoguće zadatke, ja od toga nemam straha, to su meni veliki izazovi. Ja sam vam uvjeren da će se Hrvatski dragovoljac izvući, prvenstvo je dugo, mi smo u uzlaznoj putanji”.

Na koliko posto je Druga HNL u odnosu na Prvu HNL?

“Kada govorimo o tome bitno je spomenuti budžet. Ovisi kakve igrače angažirate. Znamo, često sam bio u Hrvatskom dragovoljcu. Pa, imam iskustva kada o tome govorim. Nije isto kada igrač igra u crvenom, žutom ili zelenom. U Drugoj ligi stalno igrate u zelenom, igrač ima snage, koncentracije, nije to toliko fizički zahtjevno. U Prvoj HNL-u taj isti igrač je stalno u crvenom, naporno mu je, gubi koncentraciju, muči se. Razlika je u najmanje 40 posto. Prva liga je kud i kamo jača. Ja sam zadovoljan s ovom Prvom ligom od deset klubova. Kvaliteta se digla, na hibridnim terenima se ubrzala igra. To je puno bolja priča nego je bila prije. Imam samo jednu opasku, ja bih napravio jednu posebnu ligu za momčadi do 21 godine, mladi igrači u tom razdoblju nemaju previše prilika za redovito igranje”.

Šlag na kraju. Stil Davor Mladine u svom poslu. Pomno dotjerana frizura, duža kosica, šiške, ekstravagantan stil?

“Volim se lijepo odjenuti, ne odijevam se posebno za utakmicu. Ja svaki dan pazim što oblačim. Možda je to nekome malo neobično, ali ljudi primjećuju i mene to čini sretnim. Pitaju me tko mi pomaže u tome, nekad mi supruga uputi savjet. Ne mislim da se posebno oblačim, možda malo drugačije od ostalih trenera. Evo, sada me vidite, pa to vam je to. Opet, volim ljudima da se takav moj gard dopada”!

Kada je bio trener drugoligaša u Emiratima, Ras Al-Khaime Davor Mladina je imao bliski susret s izvanzemaljcem, Diegom Maradonom, Koji je tada bio trener Fujairaha. Maradona je u toj utakmici dobio Mladinu s 2-0.

“Oh da, razgovarali smo. Bio je jako pristojan, pristupio sam mu, govoreći na talijanskom jeziku. Uz to što sam mu čestitao na pobjedi morao sam mu reći da imamo nešto silno zajedničko i prepoznatljivo. Iznenadio se i pitao što je to? Kada sam mu odgovorio od srca se nasmijao. Da, da, mi imamo iste inicijale. Moram vam reći, ja sam veliki poštovatelj njegovog lika i djela, njegove ostavštine u nogometu. I bio sam jako tužan kada je umro. Još se sjećam njegovog smijeha kada sam mu rekao za naše zajedničke inicijale. Onda me pogodilo, a zaista nisam dobio dojam da se ponašao umišljeno, to što su mu napravili u tom klubu. On ga je doveo u kvalifikacije za Prvu ligu, a u upravi kluba su smatrali da on nema nikakve zasluge. Pa su ga smijenili, klub se odmah stropoštao, krahirao je u izlučnom natjecanju”.

Nezaobilazno ime hrvatskog nogometa, tu nema dvojbi…