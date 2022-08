POPULARNI HRVAT JE BIJESAN I TO S RAZLOGOM: Gora stvar nije mu se mogla dogoditi i to baš sad kad je najvažnije…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Da ne bi bilo zabune, nogomet, investiranje u igrače zna biti i te kako opasan i riskantan posao. Nikad ne možeš pretpostaviti što kupuješ, igrač može biti izvanredan sve do trenutka dolaska u novu sredinu i potom nestati. No, jedna pojava još je opasnija, možete kupiti skupocjenog igrača, biti zadovoljni s njime, ali spletom okolnosti on vam se ozlijedi…

I što sada? A potrošilo se nekoliko milijuna. Upravo se to i dogodilo Dinamu, koji je ostao bez u Šibeniku teško ozlijeđenog Boška Šutala. Kojeg su Dinamovci nedavno otkupili od talijanske Atalante za čak četiri milijuna eura. Što je kod nas gotovo nezamisliv transfer prema domaćem klubu.

A Boško Šutalo je sjajan igrač, odgovoran stoper koji zna sudjelovati u igri, svestran, discipliniran i odgovoran. U Dinamu su shvatili njegovu vrijednost, kupili su ga, bili zadovoljni s njime. I ostali bez njega. Oporavak će trajati nekoliko mjeseci, domaće prvenstvo je u punom zamahu, a uskoro kreće i Liga prvaka. Boško Šutalo bio je u svim planovima trenera Ante Čačića.





Veliki problemi za Modre

Dinamo ima sada evidentan problem, kako popuniti rupu koju je zakrpao baš Boško Šutalo. Zagrebački klub imao je ozbiljnu namjeru prodati korpulentnog i greškama sklonog Francuza Teophile-Catherinea, sada će od toga morati naprasno odustati. Vremena baš i nema, prijelazni rok traje do kraja kolovoza, dobrih stopera, pritom slobodnih, baš na tržištu nema. Zapravo, Dinamu se gora stvar nije mogla dogoditi.

Toliki su novac uložili za igrača na stoperskoj poziciji, a sada ga neće imati najmanje šest mjeseci. A u Ligi prvaka protiv ponajboljih europskih napadača nije baš za eksperimentirati. Njegov prezimenjak Josip Šutalo isto je dobar igrač, a tu su još Dilaver i Danac Lauritsen. No, Dinamo je Boška kupio upravo jer je želio ne samo rasteretiti dosadašnje i sadašnje stopere, nego i pojačati kvalitetu na toj poziciji.

Nije također tajna da trener Ante Čačić uopće nije zagovornik spomenutog krupnog Francuza Teophile-Catherinea, koji se „proslavio„ brojnim greškama u prošloj sezoni. Ali, bez njega neće izgleda moći, klub ga vjerojatno neće prodavati. Prava zavrzlama.

Ima još nešto, i Josip Šutalo i Teophile-Catherine tek su se oporavili od ozljeda zadobivenih na startu sezone.

No, tako je to kada vam se ozlijedi najskuplji igrač. Od kojeg očekujete puno. No, tako je to, kako smo već rekli, u nogometnom investiranju. Sve je rizik. Dinamo je sada to i te kako osjetio. Stari lisac Ante Čačić zato je i bijesnio nakon utakmice u Šibeniku. Za ozljedu Boška Šutala okrivio je loš teren u Šibeniku. Što može i ne mora biti točno.

Dinamova nevolja nije mala, a sezona je imala perspektivu da bude nikad veća.