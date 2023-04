POPULARNI DINAMOVAC JE NA PREKRETNICI! Nije ga briga što ljudi misle o njemu, a jednome ovo nikad neće zaboraviti…

Kada kao klinci dođete na školsko igrati nogomet uvijek se izdvaja jedan igrač. Onaj jedan koji ima dribling zbog čega će svi “blenuti” i šokirati sve svojom magijom. To je magija koja je urođena. Ona se ne trenira s njom se netko rodi. Takvi igrači najčešće su oni za koje kažemo “eh kakav je to igrač mogao biti, ali…” Rijetko tko od njih uspije.

Jedan od takvih koji je uspio je Bruno Petković. Uvijek kritiziran, ali Petković je uz Ademija, Oršića i Livakovića glavni akter povijesnih Dinamovih uspjeha. Po talentu malo tko mu je ravan, ali njegove odluke u karijeri do dolaska u Dinamo su greška na grešku. Jedna gora od druge i kao da je sam sebe gurao u propast. U sezoni prepunoj amplituda analiziramo njegov “lik i djelo”…

Kao klinac od 13 godine iz rodnog Metkovića stiže u Dinamovu akademiju. Napustio ju je s 15 godina i možda već tu napravio prvu grešku. Koji je razlog, ne zna se. Odlazi u redove NK Zagreba, a onda vrlo brzo Zagreb mijenja HAŠK-om, a njega Hrvatskim dragovoljecem. Previše je tu promjena za jednog mladog igrača. Možda je bio i problem u njemu i njegovoj tvrdoglavosti zbog koje je i danas poznat, ali to je Petko. On je svoj.





Sa 18 godina stiže u Italiju. U danas propalu Cataniu. Italija za mladog igrača je loš izbor, a Petković se tamo mučio. Praktički je bio mrtav igrač. Napadač koji nije zabio gol gotovo dvije godine, a igro je redovito. Kako je to moguće? Odgovor je u onom prvom odlomku. Petković je svoj ulični nogomet prenio na onaj profesionalni. Nešto što Hrvatska nije imala još od Nike Kranjčara. Petković nije bio niti će ikad biti gol igrač. Petko je igrao zato što je svojim driblinzima, kretnjama i zadržavanju lopte te pasevima činio svoju momčad boljom.









“Smeta me samo kada se prelazi granica ukusa. Pričaj o meni bilo što, ali nemoj na moju momčad. Tu nema kompromisa” rekao je za Germanijak nakon Brazila. Utakmica s kojom je ušao u povijest.

Izjavom je još jednom dokazao da je svoj i da ga nije briga što se piše o njemu i što ljudi misle o njemu. A većina ih misli loše iako nije odmah tako bilo. Kada je u ljeto 2018. stigao u Dinamu na nagovor Nenada Bjelice taj potez bio je ismijavan. Vukli su se dani, minute i sekunde od njegovog zadnjeg gola. Nije se zamarao. Znao je da mu Bjelica vjeruje. To je opravdao.









U toj prvoj sezoni osim škarica Lokomotivi i Interu pameti se i europsko proljeće. Ali u njemu se ne pamti golovi nego opet ta “betonska” magija. Njegova asistencija u Plzenu za Olmo, a onda u uzvratu protiv istog protivnika u Zagrebu Petković je u ringinšpil provozao pola obrane, a zatim svojom poznatom petom našao Oršića koji zabija i započinje izbacivanje češke momčadi.

Sve tamo do kraj 2021. ljudi su ga voljeli, obožavali. Debitirao je za Vatrene u međuvremenu i postao prvotimac. Za Vatrene je zabijao, ali ljudi su zaboravili da je svojim golovima protiv Slovačke odveo nas na EURO. Zaboravili su čim je forma pala. I pala je tamo od proljeća 2021. pa sve do ljeta 2022. Treba naglasiti da je njemu od svih možda i najteže palo odlazak Bjelice. Bivši Dinamov strateg je i sam rekao da je Petković igrač motivacije i da ima radnu etiku Mislava Oršića već bi bio u Real Madridu, ali dodaje da to onda nebi bio Petković.

“Kao i u svakom odnosu, imali smo uspone i padove, ali smo se uvijek izdignuli i zadržali međusobno poštovanje. Ostat ćete u sjećanju kao trener koji me je najviše naučio o stvarima na terenu, ali i van njega. Hvala Vam na svemu, sretno u budućnosti i srest ćemo se opet”, napisao je Petković Bjelici, čovjeku koji ga je lansirao.

Nije to bio pravi Petković i priznat će to i oni koji ga najviše cijene. Iako je i takav činio razliku, ali u puno manjim razmjerima nego prije. Pao je, a ljudi su nalazili u njemu svaku grešku. Onda je došla 2022. i tri poteza za vječnost. Onaj prvi bio je protiv Osijeka. Lomila se završnica prvenstva i tri kola prije kraj upravo Bjelica dolazi na Maksimir s Osijekom. Eventualni kiks Dinama značio bi da bi se prvenstvo moglo lomiti u zadnjem kolu na Maksimiru protiv Hajduka. Međutim Petković je imao drugačije planove. Čudesna asistencija s pola terena za Oršića zadivila je prepun Maksimir i odlučila je sezonu. Ironično, odlučio ju je baš on kojeg se proziva cijele godine.

Na ljeto je došao Bodo Glimt i utakmica koja Dinamo vodi u Ligu prvaku. I onda one škarice koje su zadivile cijeli svijet. On nije burno proslavio. Zabio je jedan od najvažnijih i najljepših golova Dinmove povijesti, a ostao je miran. Raširio je ruke u 16 metara i kao da je rekao “Šta je”. Bila je to možda i neka skrivena poruka svima onima koji su sumnjali.

I za kraj godine došao je Brazil. Asistirao mu je čovjek kojem je on toliko puta asistirao. Oršić ga je našao, a Petković ovaj puta nije radio svoj lažnjak. Opalio ju je ušla je i ušao u povijest. Možda je i vrijeme da ode. Jer je i on kao Oršić i Ademi osvojio sve i napravio sve, a sada je vrijeme da naplati svoj trud i rad. Ali njegov dolazak osjetit će se možda i više nego odlazak Oršića i Ademija.

Bruno Petković je uvijek svoj. Nikad se ne srami reći što treba i što hoće. Ne daje prazne izjave kaže što misli. Suigrači su mu na prvom mjestu, a oni u njemu vide vođu. Rekao je to Gvardiol kada Petković i Ademi govore svi šute. Oršić ga je opisao jednom riječju, Messi. Voljeli ga ili ne Bruno Petković je igrač kakvog dugo nismo imali, niti nećemo.