Popularna sportašica preko kreveta ulazi na teren: ‘Dobro se iživim na momku, a onda na posao’

Autor: Dnevno.hr/I.L.

Francesca Schiavone, bivša pobjednica Roland Garrosa, nedavnom je izjavom ponovno pokrenula temu koja je stara koliko i sport, a to je pomaže li spolni odnos prije izlaska na teren.

‘Za ženu seks prije meča ne samo da je legalan i dopušten nego je fantastičan. Podiže visinu hormona.’

Različita mišljenja

No nije jedina koja tako misli. Slično je govorila i bivša prvakinja UFC-a Ronda Rousey. Amerikanka je izjavila da što se više se*sa prije meča više će joj dići hormone i samim time pomoći u meču.

Slično razmišlja i Flavia Pennetta, bivša pobjednica US Opena.

“Prvo se dobro iživim na momku”, jedna je od izjava koje se prepričavaju, “a onda na teren”.

Zanimljivu izjavu imao je “onaj pravi” Ronaldo:

‘Nije istina da seks utječe na učinak na travnjaku. Masturbacija više umara.’ Ipak, on nije čak najekstremniji primjer što se tiče Brazilaca iako bi negdje drugdje lako bio prvi.

Seks prije utakmice redovito je prakticirao i čovjek koji u Brazilu jedini smije u istu rečenicu s Peleom, legendarni Garrincha. Dolaskom Brazila na SP u Švedsku 1958. savez je zamolio da u hotelu bude samo muška posluga kako čuveni Brazilac ne bi imao iskušenja. Hotel je to i napravio, ali Brazilaca to nije zaustavilo. Garrincha je svaku večer prije utakmice napuštao hotel i odlazio u potragu za žene. Kao što je njemu pomogao s*ks prije utakmice ista stvar pomagala je i legendarnom Peleu, ali i Romariju.









Zanimljivu izjavu o odnosu prije utakmice imao je Luis Felipe Scolari, izbornik Brazila 2002. kada su postali prvaci svijeta: ‘Nogometaš koji ne može kontrolirati svoj penis nije čovjek, već iracionalna životinja.’ Navodno te 2002. njegovi igrači su 50 dana bili bez spolnog odnosa.

Rodman kao najveći ekstrem

Većina izbornika brani svojim igračima odnos tijekom velikih natjecanja. Poznat je primjer engleskog izbornika na SP 1998. koji je svojim igračima zabranio i posjete njihovih žena. Sve kako bi zadržali koncentraciju.

Upravo je koncentracija jedan od glavnih razloga zašto znanost ne odobrava odnos prije utakmica. Tvrde da zbog toga koncentracija opada. Provedena su brojna istraživanja na raznim fakultetima. Istina je da hormoni rastu baš zbog utjecaja spolnog odnosa, ali ne na razini koja bi činila razliku na terenu. Može se onda reći da se radi o placebo efektu kod sportaša. Možda i može, ali neki od njih poslije odnosa stvarno su briljirali.

Možda najbolji primjer za to je Dennis Rodman koji je uoči finalne šeste utakmice Bullsa i Jazza rekao svom treneru Philu Jacksonu da mora otići na jedan dan u Vegas kako bi ‘ludovao’. Umjesto jednog dana ostao je tri, a Michael Jordan došao je po njega nakon tri dana orgijanja. Rodman je odigrao čudesnu utakmicu zaustavio tada najopasnijeg ofenzivnog igrača svijeta, Karl Malonea, a Bullsi su postali prvaci. Njegove partije najbolje je opisao njegov suigrač, Toni Kukoč: ‘Bio sam jednom na njegovom partiju i nikad više. 10 dana sam se opravljao.’

Iako nije provedeno puno istraživanja mnogi su rekli da sve ovisi o individui. Malo je zapravo sportaša sa samog svjetskog vrha koji su pričali o tome. Rodman je dosegnuo košarkaški vrh, a na njegovoj razini jedini je bio Maradona. Zanimljivo ‘Mali zeleni’ prakticirao je odnos isključivo nakon utakmice jer ga je to opuštalo, a poznato je da je za vrijeme igranja u Sevilli redovito cijeloj momčadi plaćao usluge u bordelu.

Scolari je također tvrdio da ako ne dođe do odnosa prije utakmice igrači će u sebi zadržati nagon i to onaj životinjski kako on kaže. Odgovor na vječno pitanje teško ćemo dobiti, a ostaje nam samo da izaberemo stranu. Tim Scolari koji brani odnose i tvrdi da ne pomažu ili recimo tim Pele koji ga je redovito prakticirao i govorio da mu pomaže tijekom igre. Izaberite sami.