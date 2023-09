Popularna sportašica hrvatskog podrijetla otvorila dušu: ‘Osjetila sam njegov prst u sebi, mislila sam da loše masira’

Kao domino-efekt pojavljuju se priče o seksualnim zlostavljanjima, u SAD-u ih je možda i najviše, a jedna takva odjeknula je ove godine poprilično. Riječ je o autobiografiji proslavljene atletičarke Kare Goucher naziva “Najveća utrka”.

Kara je kći Hrvata Mirka Grgasa koji je u SAD preselio radi studiranja, a poginuo je u prometnoj nesreći nakon što se pijani vozač zabio u auto njenog oca. Kara je tada imala samo tri godine.

Ona je prije nekoliko godina optužila svog trenera Alberta Salazara za zlostavljanje. Iznijela je detalje u svojoj autobiografiji te se potpuno otvorila:





Bio je moćan

“Alberto je bio tako moćan i nitko drugi ništa nije dovodio u pitanje. A Nike je najveća marka sportske opreme na svijetu, povjeravali smo Albertu svoje živote i svoje karijere”, započela je.

U knjizi je rekla da je nekoliko put se osjećala uznemireno. Trener je prema njenim riječima znao i piti na treningu, davati joj lijekove koji joj nisu bili potrebni te komentirati njen izgled. Trener je sve optužbe odbacio.

“Mislila sam da me ne dira tamo jer to želi nego samo da loše masira, ali stvarno sam bila paralizirana ne znajući što da kažem ni kako da prihvatim to što mi se događa. Posljednji put kad sam osjetila da njegov prst ide tamo gdje ne bi trebao da ide, osjećala sam se tako nelagodno da sam napustila Projekat Oregon i nikada nisam govorila o tome.”

Za kraj je rekla:

“Nisam ovo napisala kako bi nekog osramotila ili da dignem cijelu industriju u zrak. Napisala samo ovo kako bi se osjećala bolje i i kako bi bilo bolje za slijedeću generaciju.”

U svojoj karijeri uzela je svjetsko srebro na 10 tisuća metara te je 2009. uzela dvije bronce na dva velika maratona u New Yorku i Bostonu.