POMLAĐENI HRVATI NISU RAZOČARALI: Borili su se, a njihovo prvenstvo tek počinje…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Imali smo nadu, barem prije početka utakmice. No, brzo smo je u dvoboju s Francuzima izgubili, makar je u igri naše pomlađene reprezentacije bilo i svijetlih trenutaka.

Ali, nažalost, a to se ponavlja godinama, i onih groznih, višeminutnih koji nas vuku na dno. Upravo je tako bilo i u ovoj utakmici. Frncuzi su cijelo vrijeme vodili, jednom smo u nastavku stigli samo na dva gola zaostatka i to je bilo sve. Mođda možemo biti i nezadovoljni nekim sudačkim odlukama. No, one doista nisu utjecale na konačan rezultat. Što je bilo 27-22 za Francusku.

S početka recimo i ovo. Francuska je zaista bila favorit u ovome dvoboju.

Slijedi Srbija

Kakav nas je strah isprve ulovio, Francuzi su se doslovce u prvim minutama poigravali s Hrvatima. Slutilo je na teško debakl, čak i sramotni. Jednostavno, nije postojala u Horvatovoj početnoj koncepciji ni napad ni obrana. Prednost Francuza je rasla nemilice, a poluvrijeme je završilo na koncu samo s dva pogotka prednosti naših suparnika? Kako?

Biti će da su se i Francuzi malo opustili, jer zaista Hrvati nisu u tim trenucima izgledali doraslo, ali je zacijelo i kod naših prordio i prkos i želja. Takve stvari na terenu se nisu smjele dozvoljavati. I proradila je pomalo obrana, a i nekoliko protunapada je smelo Francuze. Tako da se u prvih 30 minuta nismo osramotili, a mogli smo…

U nastavku su Francuzi krenuli opreznije, s dugim napadima, strahujući od naših protuudara. Šteta što smo plaćali danak nestrpljivosti u napadu, a baš se i razbranio naš vratar Pešić. K tome smo i preuzeli rizik i igrali u napadu bez vratara…

Hrvatska se držala na minusu od tri gola na polovici nastavka, nada je još postojala. Sve dok Mandić nije isključen zbog grubog prekršaja, suparnika je omeo udarcem u oko. Pa smo ostali bez dva igrača i definitivno potonuli.

S dojmom da ova pomlađena reprezentacija baš i nema snage nositi se s goropadnim Francuzima. S isuviše oscilacija i lutanja ovako jak suparnik, poput francuskog, iskoristi već naše tradicionalne „žute minute„, pobjegne na par golova prednosti i priča je zapravo i završena.









Ipak, valja nam zaključiti, u skupini ćemo loviti drugo mjesto, bitne su nam utakmice protiv Srbije i Ukrajine. Srbija je zaista zasjala protiv Ukrajine i biti će to zaista veliki ispit za Horvatove izbranike. Još nešto, da se razumijemo, iz satelita se vidi da ova naša današnja rukometna reprezentacija nije nimalo nalik onim sjajnim generacijama koje su postajali svjetski i olimpijski prvaci. S time se moramo pomiriti, biti će nam lakše.