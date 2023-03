POMAMA VELIKANA ZA MLADIM HRVATOM! Real se uključuje u utrku za biserom Hajduka

I dok njegov brat Mario Vušković proživljava najteže trenutke mlade karijere, Luka Vušković postao je najtraženija ‘roba’ na nogometnom tržištu.

Biser Hajduka je tek nedavno napunio 16 godina, odigrao je jedva polusezonu za ‘Majstore s mora’ i već je privukao pažnju svih svjetskih velikana, koji ga žele u svojim redovima i to odmah.

No Hajduku se ne žuri, Luka je potpisao ugovor s klubom do 2026. godine, a kako stvari stoje cijena mladog stopera samo će rasti na tržištu.

‼️🇭🇷 Real Madrid are very interested in Luka Vušković, 16 year old CB. @cfbayern, @altobelli13 pic.twitter.com/4z1Zszims7

