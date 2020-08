POLJULJANI HAJDUK NA MAKEDONCE! Hari Vukas uvjeren u prolaz

Autor: HINA

U 2. kolu kvalifikacija Europske lige nogometaši splitskog Hajduka gostovat će kod sjevernomakedonske Renove, a trener Hari Vukas uvjeren je u prolaz.

“Želja nam je bila da budemo domaćini, ali što se može. Renova nema puno europskog iskustva i to je naša prednost. No, kad se igra samo jedna utakmica onda to može biti nezgodno i zato je bitna psihološka priprema. Već smo igrali protiv makedonskih momčadi proteklih godina, u sezoni 2013/2014. u 2. kolu kvalifikacija Europske lige protiv Turnova. Tada je prva utakmica bila na praznom Poljudu i pobijedili smo 2-1, a u uzvratu je bilo 1-1”, izjavio je u ponedjeljak trener Vukas za internetski portal Hajduka.

Renova je u 1. kolu kvalifikacija gostovala kod armenskog Alaškerta, te ga je pobijedila sa 1-0. Makedonska momčad ima samo dva stranca, a u tri kola domaćeg prvenstva ima jednu pobjedu i dva remija.

“Makedonci su nezgodni, agresivni, imaju talenta i kvalitete. Mi smo se već počeli pripremati za europske susrete, a danas ćemo pogledati utakmicu makedonskog prvenstva u kojoj Renova gostuje kod Sileksa. Sve ćemo analizirati, vidjeti dobre i loše strane. Nema tu puno filozofije, moramo biti maksimalno ozbiljni i motivirani. Mi smo Hajduk i imamo kvalitetu za proći dalje”, izjavio je Vukas.

Utakmica je na rasporedu 17. rujna u Skoplju, na stadionu Petar Miloševski kapaciteta 2.500 gledatelja. Riječ je o terenu u sklopu trening centra NS Sjeverne Makedonije. U slučaju neodlučenog ishoda nakon 90 minuta, igra se produžetak (2 puta po 15 minuta), a ne bude li ni tada pobjednika, o plasmanu u 3. kolo kvalifikacija Europske lige odlučivat će jedanaesterci.