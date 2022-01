POLJAK NAJBOLJI NAPADAČ SVIJETA: Messi najveći gubitnik, Ronaldu posebna nagrada

Večeras je u Zürichu držana dodjela FIFA-inih godišnjih nagrada za najbolje nogometaše u 2021. godini, a vrhunac večeri bilo proglašenje najboljeg nogometaša u izboru navijača, igrača, trenera i novinara iz cijelog svijeta.

U konkurenciji Lea Messija, Mohameda Salaha i Roberta Lewandowskog pobjedu je kao i prošle godine odnio sjajni napadač Bayerna iz Münchena.

It is a great honor and pleasure to receive the title of FIFA The Best Men's Player 🏆

Thank you for your votes and your support 🙏#TheBest @FIFAWorldCup @FIFAcom pic.twitter.com/GdLwawCNK8

— Robert Lewandowski (@lewy_official) January 17, 2022