POLITIČARKA NAPALA ĐOKOVIĆA ZBOG ŠOKANTNIH IZJAVA! Novak ‘izvalio’ da je oprostio bombardiranje Jugoslavije: ‘A što je sa srpskim genocidnim ratovima’!?

Novak Đoković vraća se po prvi put na teren još otkada je osvojio svoj 22. Grand slam naslov u Australiji. Nastupit će u Dubaiju, a ovaj tjedan je i srušio Steffi Graff po broju provedenih tjedana na vrhu liste.

Đoković je nedavno komentirao koliko je bombardiranje Srbije od strane NATO-a utjecalo na njega. Na njegove riječi osvrnula se političarka s Kosova, Vlora Citaku.

Srbiju je usporedila s nacističkom Njemačkom, a usput je naglasila kako je NATO bombandiranje, koje je trajalo 78 dana, imalo plemenite ciljeve, jer su zaustavljeni brojni srpski ratovi na ovim prostorima.

“A što ste točno odlučili oprostiti? NATO-ova humanitarna intervencija kojom je okončan srpski genocidni rat? Zamislite njemačkog sportaša iz 1970-ih koji kaže da oprašta SAD-u i njegovim saveznicima što su zaustavili Hitlera” rekla je poznata političarka.

And you chose to forgive exactly what? NATOs humanitarian intervention that put an end to #Serbias genocidal wars? Imagine a german athlete in the ‘70 saying the he forgives USA and allies forces for stoping Hitler. https://t.co/hs0ZvKAavl

