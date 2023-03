POLITIČAR U NALETU SPAŠAVA ĐOKOVIĆA, U SRBIJI GA SLAVE! Jako krenuo na predsjednika, za Srbina ima novo rješenje

Novak Đoković trenutno ne igra. S obzirom na to da nije cijepljen protiv koronavirusa, nije mogao na let za SAD gdje će se ovog i sljedećeg tjedna odvijati borba za naslov na jakom ATP Masters 1000 turniru u kalifornijskom Indian Wellsu, a situacija je takva da ne bi mogao ni na dolazeći jednako veliki turnir u Miamiju.

Ipak, tu se otvaraju i jedna vrata za Đokovića, a njih je približio Ron DeSantis, guverner Floride, sve popularniji političar u SAD-u.

Kako piše Newsweek, DeSantis je za mogući Đokovićev dolazak u Miami kao opciju pronašao – putovanje brodom. Tvrdi da se to ne suprotstavlja trenutnim pravilima za putovanje iz inozemstva u SAD.

Guverner Floride se u ovoj situaciji pismom obratio američkom predsjedniku Joeu Bidenu, a pritom je bio oštar, ističući da ne razumije zbog čega Đoković ne bi smio na američko tlo.

Po DeSantisovu mišljenju, srpski teniski majstor “ne predstavlja opasnost za zdravlje drugih”, a guverner je istaknuo i da je Đoković za vrijeme pandemije koronavirusa već bio u SAD-u dva puta, uključujući jedan dolazak otkako je Biden predsjednik.

DeSantis se pozvao i na pravila koja vrijede u SAD-u.

Istaknuo je uredbu iz 2021. koja govori o zabrani dolaska iz inozemstva avionom pa dodaje da pravila ne vrijede za mogući drugačiji dolazak.

“Vaša administracija, kako se čini, nije izdala slična ograničenja za dolazak ljudi koji nisu Amerikanci ako u zemlju žele ući brodom”, tvrdi guverner Floride u svojem obraćanju američkom predsjedniku.

De Santis je tražio da se Bidenova administracija o ovom izjasni, a za sada se ne zna kakva je njihova reakcija. No, zna se da je guverner Floride u ovome već ustrajan. Lani je kritizirao zabranu zbog koje Đoković nije mogao igrati na prošloljetnoj sjevernoameričkoj turneji, uključujući nastup na US Openu, što je DeSantis nazvao “jako glupim”.

Sada se guverner Floride opet javio, a priča je itekako i politička, s obzirom na to da se DeSantis spominje kao jaki rival Donaldu Trumpu u borbi za republikansku kandidaturu za predsjedničke izbore na kojima bi u studenom iduće godine protukandidat bio upravo Joe Biden.

DeSantis još nije službeno objavio svoj ulazak u utrku za predsjedničku kandidaturu među Republikancima, ali teren za to se priprema.

