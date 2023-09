Političar Filipović traži doživotnu zabranu za Đokovića: ‘Pridružio se srpskoj propagandi, predstavlja teroriste kao heroje’

Novak Đoković opet se malo previše bavi politikom, a to nikad nije bilo dobro. Već smo pisali da je podržao bandu terorista koji su izazvali nered u mladoj europskoj državi, a što je rezultiralo i ljudskim žrtvama…

Đoković je na svom Instagramu podijelio objavu na kojem se vidi transparent navijača koji su se okupili u Hramu Svetog Save u Beogradu, na kojem piše “Svaka suza Boga moli, svakog Srbina duša boli” uz hešteg ‘Srpska čast’.

No, ima dosta reakcija na ovu objavu.

Jedan od onih koji je odmah reagirao je i crnogorski političar Ljubomir Filipović.

“Đoković treba biti doživotno izbačen iz tenisa. Ako ne izbačen, onda posramljen od strane normalnih ljudi ovoga svijeta”, napisao je i dodaje:

Đoković should be banned from tennis for life. If not banned than shunned by the normal people of the world. He is now joining Serbian state propaganda which is trying to portray terrorists as heroes. pic.twitter.com/4EIe2gfcUA

— Ljubomir Filipović (@ljubofil) September 28, 2023