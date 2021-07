POJAVILE SE AUDIO-SNIMKE U KOJIMA PEREZ BLATI CASILLASA I RAULA; Pogledajte njegov komentar na ozbiljne optužbe

Autor: J.Č

Predsjednik Real Madrida, Florentino Perez, nije poznat po dobrim odnosima s bivšim legendama kluba.

Naime, veliki skandal trese Španjolsku nakon što je španjolski list ‘El Confidental‘ objavio snimke iz 2006. u kojima Perez blati Raula Gonzaleza i Ikera Casillasa.

Iako tada nije bio predsjednik kluba, Raula i Ikera nazvao je prevarama Real Madrida.

An old audio clip has been leaked 👀https://t.co/UuEKoLxNTC — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) July 13, 2021

“Casillas nije prvi golman za Real Madrid, što da kažem? Nije i nikada neće biti. On je naš veliki neuspjeh. Problem je što ga ljudi vole, pričaju s njim, brane ga. On je jedna od najvećih prevara, a druga je Raul. Dvije najveće prevare Real Madrida. Jako su sebični, ne možeš računati na njih, a ako to napraviš, napravio si pogrešku, iznevjerit će te”, opleo je Perez po svojim bivšim igračima.

Perezova poruka

Ovi audio-snimci ozbiljno su zatresli Pirenejski poluotok, a evo što kaže i sam Perez.









“Ove razgovore tajno je snimio Jose Antonio Abellan, koji ih godinama bezuspješno prodaje. Sada, usprkos vremenu koje je prošlo, El Confidental ih kupuje. Moje riječi su izvučene iz konteksta, a reproduciraju se baš sada jer sam jedan od osnivača Superlige. Moji odvjetnici pokušat će riješiti ove nesuglasice”, kratko će Florentino Perez.