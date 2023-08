Pojavila se rijetka snimka Cro Copa i Cikatića: Znate li koji je bio Mirkov nadimak u ovo vrijeme?

Najbolji hrvatski MMA borac u povijesti Mirko Cro Cop Filipović na početku svoje velike karijere jedno je vrijeme trenirao kod velikog Branka Cikatića. Međutim, njihov je odnos naglo bio narušen te su se razišli. Poznato je da je to često bila tema u borilačkim krugovima. O njoj je nakon smrti prvog pobjednika K-1 turnira nešto reako Filipović.

“Žao mi je što je to tako završilo. To je bio sukob dvaju karaktera. Branko je bio pionir borilačkog sporta s ovih prostora. Bio je definitivno uzor ne samo meni, nego i svima nama s ovih prostora koji smo ušli u borilački sport. Mi smo se razišli još 1996. godine. Zašto i kako, o tome sad nema smisla pričati. Branko je, nažalost, prerano preminuo i neka počiva u miru. Što je bilo, bilo je. Moja je savjest tu čista. Bilo je tu svakakvih priča, ja sam šutio i nisam to komentirao dok je bio živ, a neću ni sada kad je mrtav.

‘To nije istina’

To nema smisla. Bilo je puno priča oko mog odlaska u Japan. Odveo me 1996., imao sam dva nastupa – protiv Le Bannera i Hoosta. Kad smo se razišli, onda je bilo – ‘da se nikad ne bi borio, da nikad ne bi bilo od mene…’ To nije istina. Ja sam svoju karijeru napravio sam. Mnogi su mi pomogli, u tom trenutku mi je i Branko pomogao. Odveo me 1996., a nakon toga što je bilo, bilo je…”, rekao je Filipović gostujući u Podcast Inkubatoru.

Filipović je, inače, bio član kluba Branka Cikatića, ponatog kao ‘Hrvatki tigar’, a iz tog perioda datira i snimka koju je svojevremeno podijelio njegov fan klub. Na njoj se u jednom trenutku može vidjeti i ovaj dvojac kaok stoji nasuprot drugoga.









A u ovo vrijeme, dakle prije nego je postao globalno poznat kao Cro Cop, Mirko Filipović borio se pod nadimkom Tigar.