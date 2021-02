POJAČANJE OSIJEKA BLISTALO NA PREDSTAVLJANJU: ‘Tri boda, preokret, gol, sve je tu, dobra priča’

Autor: I.K.

Nakon što se predstavio u svojem novom klubu dolaskom do gola i izborenog penala u samo 45 minuta na terenu, Ivan Santini bio je jako sretan učinkom kojim je pomogao Osijeku na putu do 3:2 u Varaždinu u 23. kolu hrvatskog prvenstva. Momčad Nenada Bjelice je na poluvremenu gubila s 2:0, no uz važnu ulogu novog napadačkog pojačanja sve se okrenulo u nastavku utakmice.

‘Momci su došli do ove pozicije boreći se i igrajući odličan nogomet. Šteta bi bilo stati’, rekao je Santini u razgovoru za klupsku stranicu nakon susreta.

‘Kako smo odigrali drugo poluvrijeme, to nam treba biti primjer. Svi zajedno smo bili jako jedna ekipa u obrani i napadu, borili smo se za svaku loptu. Nogomet te uvijek nagradi ako tako igraš’, dodao je novi napadač Osječana.

‘Na sve načine smo pokušali preokrenuti rezultat, znali smo da je potreban jedan gol da se sve preokrene, hvala dragom Bogu da smo uspjeli’, nastavio je Santini, komentirajući i ono što nije bilo dobro u nastupu gostiju.

‘Ne smijemo ovako počinjati utakmicu. Moramo odmah biti agresivni od prve minute, onda će sve biti lakše’, istaknuo je novi Osijekov napadač.









Gol i izboreni penal

Santini je bio jako zadovoljan i zbog svojeg učinka.

Još nisam na 100 posto, ali HNL je moja liga. Tu sam igrao prije 10 godina, sretan sam da sam nastavio gdje sam stao u to vrijeme. Liga se čini jača nego onda’, rekao je.









‘Kako ne bih bio sretan, tri boda, preokret, gol, sve je tu, dobra priča. Sada se treba malo odmoriti i nastaviti, svaka utakmica je bitna, treba napraviti sve što je moguće da do zadnjeg kola budemo u borbi za naslov’, zaključio je novi Osijekov napadač.