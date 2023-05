POJAČALI PRITISAK NA LIVAKOVIĆA, ‘ON IM JE NA VRHU POPISA’! Novi interes iz Španjolske, spominje se i konkretan iznos

Dominik Livaković je u ljetnom prijelaznom roku koji je pred vratima jedna od nepoznanica dok se čeka odgovor ostaje li ili odlazi iz zagrebačkog Dinama. Traje interes drugih klubova, a ovog tjedna, s informacijama iz Španjolske i drugdje u fokusu se našao Villarreal koji bi volio dovesti hrvatskog reprezentativnog golmana.

O tome pišu i javljaju mediji u Španjolskoj, spominjući konkretnu ponudu i iznos koji bi Villarreal izdvojio za Livakovićevo dovođenje. Riječ je o osam milijuna eura, što je ispod postavljenog iznosa za puštanje golmana Vatrenih u njegovu sadašnjem ugovoru s Dinamom.

Podsjetimo, tu je riječ o iznosu od 10 milijuna eura. Ako netko ponudi taj novac, Livaković bi otišao u taj klub, ali svota koja se trenutno spominje je nešto manja.

O ovome pišu i drugi. Među ostalima, javio se i Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, uz riječi koje otkrivaju kako na Livakovića gledaju u španjolskom klubu.

“Villarreal ima ozbiljan interes za dovođenje Dominika Livakovića”, piše talijanski novinar.

“Nema dogovora između klubova u sadašnjoj fazi, ali on im je na vrhu popisa za novog golmana”, dodaje Romano o zanimanju španjolskog kluba za hrvatskog reprezentativnog čuvara mreže.

Villarreal have genuine interest in Dominik Livakovic. No agreement between clubs at this stage but he’s top of the list for new goalkeeper. 🟡 #transfers

Villarreal also appreciate David Raya but he’s way too expensive. pic.twitter.com/IXhQ1Xo5ql

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2023