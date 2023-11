Pogledajte totalni kaos na Maracani: Užasne scene, a potom Argentina srušila Brazil

Brazil se nije probudio iz krize. Treći poraz u nizu, najbolniji. Od najvećih rivala i to – doma. Argentina je slavila na Maracani 1:0.

Naime, pogotkom Nicolasa Otamendija nogometaši Argentine svladali su Brazil na gostovanju u Rio de Janeiru, u utakmici 6. kola južnoameričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Nije sve bilo bajno. Početak utakmice kasnio je pola sata zbog sukoba navijača i policije na tribinama stadiona Maracana. Dok situacija na tribinama nije stavljena pod kontrolu reprezentativci Argentine su se povukli u svlačionicu.

Aktualni svjetski prvaci, kad je utakmica napokon počela, pokazali su više u tvrdoj utakmici, a jedini pogodak postignut je u 63. minuti. Iz kuta je ubacio Giovani Lo Celso, a Nicolas Otamendi bio najviši u skoku i snažnim udarcem glavom pogodio gornji desni kut pokraj nemoćnog brazilskog vratara Alissona Beckera.

Brazilci su kraj utakmice dočekali s desetoricom igrača na terenu, jer je u 82. minuti, samo deset minuta nakon što je ušao u igru, isključen Joelinton, zbog udarca u lice suparničkog igrača Rodriga de Paula.

These are crazy scenes 😳

Fights are getting out of control before the start of this Argentina vs Brazil game pic.twitter.com/1OrIhg5zTZ









— Reasons (@LFCReasons) November 22, 2023