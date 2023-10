Pogledajte sramotnu noćnu operaciju protiv Vatrenih, spriječena diverzija navijača

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Ako ste ikad sumnjali, više nemojte. Jer postoje sad jasni dokazi da to netko radi – namjerno.

Naime, kako donosi SN, osim zbivanja na stadionu redari i policija imali su posla i ranije. U noći sa subote na nedjelju, dakle vikend uoči okupljanja reprezentacije, s vanjske strane stadiona Opus Arena postavljena je “krpa” na kojoj je crvenom bojim nacrtamo ustaško slovo U, a ispod toga crnom napisano i prekriženo HNS. Iznad svega piše “Ima nas”. Postoji i snimka nadzorne kamere.





Isprepleteni su tu nezadovoljstvo HNS-om koje postoji kod nekih i podmetanje hrvatskoj reprezentaciji. Kao da je ona HNS-ova, a ne općenito hrvatska i poveznica svih Hrvata iz cijeloga svijeta. Kao da HNS nije samo njezina operativna logistika…

Veliki problem

Dakle, sad je jasno, Hrvatskoj prijeti da kvalifikacije za Euro zaključi pred praznim Maksimirom. Kad vidite što se opetovano događa na našim stadionima unatoč svim javnim upozorenjima i posljedicama. mogla bi to biti naša neminovnost. Ako UEFA ponovno ne bude uviđavna, završni susret će se igrati samo za službene osobe i televizijske gledatelje. Ili pred djecom do 14 godina što je alternativna varijanta.

Isto tako, podsjećamo da je nakon Final Foura Lige nacija Hrvatskoj izrečena uvjetna kazna igranja jednog susreta iza zaključanih vrata tribina, a nakon Rujevice i ustaške zastave zapriječena sankcije bile su manje – tisuću mjesta praznih na tribini.

No kako je dio gledatelja pred kraj susreta vikalo “Cigani, Cigani…” što je istovjetno prekršaju iz Rotterdama gdje je određena navedena kazna praznog stadiona, čini se da smo blizu tome… No odluka je na Nyonu.

Delegat utakmice i časnik za sigurnost podnijeli su izvještaj UEFA-i u kojem su naveli samo dvije baklje i upotrebu zviždaljke od jednog navijača. Ništa drugo. Je li na stadionu bio predstavnika FARE-a nije nam poznato, tu informaciju nema ni HNS:

Ako je bio nije im se javio. No, u medijima je objavljeno da se čulo pjevanje ustaške budnice, i to u dva-tri navrata, zatim i “Cigani, Cigani…”, što može prijaviti FARE, ali i sama UEFA koristiti medijske izvore.

Pjevanje ustaške budnice kroz stihove “Boj se bije ustaški se barjak vije”, neki su na stadionu dobro čuli, neki nisu, ovisno tko se gdje nalazio. Drugi navijači su pokušali to preglasati povicima “Mi Hrvati..”, tako su na tribini bili jedni do drugih – oni koji su zabijali nož u leđa Hrvatskoj s tim svojim repertoarom gore nego Turci terenu i oni koji su se borili da to spriječe.









Tko su ti izgrednici? Petnaestak pjevača budnice koje je policija odmah detektirala i fotografirala. Navodno su to pripadnici Ultrasa iz Vinkovaca i osječke Kohorte, bili su pomiješani… Ako bi kazna bila da im se doživotno zabrani dolazak na bilo koji sportski događaj u Hrvatskoj, to bi bio minimum koji su zaslužili.

U svakom slučaju, nepotrebno. A čekaju se nove kazne…

FOTOGRAFIJE POGLEDAJTE – OVDJE