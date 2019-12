POGLEDAJTE SLAVLJE ATALANTE NAKON PLASMANA U EUROPSKU LIGU: Gasperini oduševio

Dinamo nije uspio. U jednom trenutku modri su imali sve, u drugom ništa. Modri su izgubili od Manchester Cityja na Maksimiru s 4:1, a rezultatom u Harkivu su ostali i bez goluba na grani i vrapca u ruci.

Atalanta je u svom debitantskom nastupu u Ligi prvaka osigurala nastavak natjecanja u Europskoj ligi, a posebno nas veseli što u toj priči svoju rolu ima i Mario Pašalić koji igra u životnoj formi. Ove sezone zabio je četiri gola i dva puta asistirao, pogodio je protiv Šahtara za 2:0 i najavio povijesnu pobjedu kojom je ostavio Dinamo bez Europa lige.

Veliko slavlje Talijana nije izostalo, a kadrove iz svlačionice objavila je UEFA na službenom Twitter profilu.

Hit na društvenim mrežama postao je ples Giana Piera Gasperinija, trenera Atalante, koji je oduševio mnoge.

From #UCL debutants to last 16 hopefuls ✅

⚫️🔵 Atalanta 👏 @Atalanta_BC pic.twitter.com/Jpizr1cv1N

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 12. prosinca 2019.