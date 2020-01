OBIČAN DAN U ŽIVOTU NEOBIČNOG TIPA: Ferguson se sprema za Khabiba

Autor: J.V.H.

Borba koju MMA fanovi već dugo sanjaju i najviše joj se nadaju napokon bi se trebala održati 18. travnja. Naravno, riječ je o borbi za UFC-ovu titulu lake kategorije između Khabiba Nurmagomedova i Tonyja Fergusona. Svaki od ta dva borca na svoj je način poseban i zanimljiv, no ono što je posebno zanimljivo kod Fergusona je njegov trening.

Već ranije je “El Cucuy” znao oduševljavati svojih 1.6 milijuna Instagram pratitelja snimkama iz dvorane, a sad je to napravio još jednom. Pravi trening kamp za borbu još nije krenuo pa si Tony može dozvoliti malo opušteniji trening. Osim toga je pokazao kako trenira svoje nadaleko poznate udarce laktovima.

Ferguson će na UFC 249 priredbi tražiti priliku nanijeti prvi poraz u karijeri Khabibu Nurmagomedovu. Ako izbjegne ozljede i dođe potpuno spreman, nitko ne sumnja da je on to sposoban. Posebno jer će kroz trening ponovno pripremiti puno toga što nitko pa tako niti njegov protivnik neke očekivati. Sjajna tehnika preskakanja užeta nije jedno od njih, no ovim putem ćemo i to podijeliti ispod teksta.